- Vincenzo Montella: "Sadece bir sistem olarak değil, bir oyun metodu üstünde çalışacağız" A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella: "Milli takım hocasının kendi ülkesini iyi tanıması, kendi şehrini, her şeyi çok iyi tanıması lazım" Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı...

Vincenzo Montella: 'Sadece bir sistem olarak değil, bir oyun metodu üstünde çalışacağız'

- Vincenzo Montella : "Sadece bir sistem olarak değil, bir oyun metodu üstünde çalışacağız"

A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella :

"Milli takım hocasının kendi ülkesini iyi tanıması, kendi şehrini, her şeyi çok iyi tanıması lazım"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi:

"Kuntz'un yaptığı açıklamaların, futbolcularla ve teknik ekip arasında büyük bir sıkıntı yapacağını düşündük"

"Teknik ekipte Türk yardımcıları olacak"

"Bütün Anadolu'daki takımların maçlarını izleyecek"

Ümit Milli Takımımız da hocamızın kontrolünde olacak

İSTANBUL - A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella sadece bir sistem olarak değil, bir oyun metodu üstünde çalışacaklarını söyledi. Montella, milli takım antrenörünün ülkeyi çok iyi tanıması gerektiğini de vurguladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğü görevi için İtalyan teknik adam Vincenzo Montella ile 3 yıllık anlaşma imzaladı. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ile Vincenzo Montella basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Montella: "Sadece bir sistem olarak değil, bir oyun metodu üstünde çalışacağız"

Belli bir düşünceye sahip olduğunu söyleyen Vincenzo Montella, "Bunları geliştiriyoruz. Bunların üstüne fikirlerim eklenecektir. Sadece bir sistem olarak değil, bir oyun metodu üstünde çalışacağız. 2 yıldır bu ülkedeyim. Oyuncuları tanıyorum. Kendi ideallerimin üstüne koyarak güzel bir oyun çıkarmaya çalışacağız" diye konuştu.

Milli takımın eski maçlarını izlediğini söyleyen Montella, "Bizim de gördüğümüz şeyler var. Her antrenör daha iyisini ister. Hepimiz daha iyisini yapmak istiyoruz. Geçmiş antrenörümüz Kuntz'a saygıdan dolayı şunu beğenmedim diyemem. Oyun kurulumu, sahadaki pozisyon dağılımı, takımın tamamen oyunu ile ilgili birkaç şeyler belirledik. Bu kriterler üzerinden yenil plan yapmak düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.

"İmzadan sonra takım kaptanımızla ve birkaç oyuncumuzla görüştüm"

Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu ile öncesinde bir görüşme gerçekleştirip, gerçekleştirmediğinin sorulması üzerine 49 yaşındaki teknik adam, "İmza aşamasında başkanımız, Hamit Bey ve Mustafa Bey ile görüşmelerimiz oldu. İmzadan sonra takım kaptanımızla ve birkaç oyuncumuzla görüştüm. Sahada ne yapmak istediğimi, saha dışında da nasıl bir ortam istediğim hakkında konuştuk" dedi.

"Milli takım hocasının kendi ülkesini iyi tanıması, kendi şehrini, her şeyi çok iyi tanıması lazım"

Nasıl bir oyun anlayışının olacağı hakkında bilgiler veren Vincenzo Montella, "Taktik kısımda, geriden oyun kurma konusunda, sahada pozisyon alma ve kolektif savunma ilk etapta takımdaki değiştirmek istediğimiz ilk şeyler. Burada aile olduğumuzu ve bir ülkeyi temsil ettiğimizi bilmesi lazım oyuncu grubunun. Ülke dışında da mini bir Türkiye var aslında. Çok insanımız var. Onların duygularını da bütün takımın anlaması gerekiyor. Milli takım hocası olarak buradayım, İstanbul'dayım. İlk etapta bütün maçları izliyorum. İdman izlemeyi, maç takip etmeyi severim. Bunları kontrolüm altında yapacağım. Milli takım hocasının kendi ülkesini iyi tanıması, kendi şehrini, her şeyi çok iyi tanıması lazım" değerlendirmesinde bulundu.

Mehmet Büyükekşi: "Bütün Anadolu'daki takımların maçlarını izleyecek"

Montella'nın İstanbul'da ikamet edeceğini söyleyen Başkan Mehmet Büyükekşi, "Türkiye'de kalacağı için de zaten sadece İstanbul'daki maçları izlemeyecek. Bütün Anadolu'daki takımların maçlarını izleyecek. İlk adımlarını da atıyor. Cumartesi Konya'ya gidiyor. Konyaspor - Trabzonspor maçını izleyecek. Kayseri'ye geçecek, Kayserispor - Başakşehir maçını izleyecek. Bu bir seferlik bir şey değil. Türk futbolunu geleceğe yönelik, Ümit Milli Takımımız da hocamızın kontrolünde olacak. Havuzumuzu genişletmek istiyoruz. Hocamız da bu konuda sorumlusu olacak. Bütün maçları televizyondan izleyerek değil, içimizden biri olarak bu görevi yerine getirecek" ifadelerini kullandı.

"Teknik ekipte Türk yardımcıları olacak"

Vincenzo Montella'nın teknik ekibin Türk yardımcı antrenörleri olacağını belirten Büyükekşi, "Teknik ekipte Türk yardımcılar olacak. Hedefimiz 2 yardımcı hoca olması var. Bizim ve hocamızın görüşmeleri olacak. Görüşmeler gerçekleşmedi. Sonrasında beraber karar vereceğiz. İnşallah önümüzdeki hafta kimler olacağını paylaşacağız" şeklinde konuştu.

"Kuntz'un yaptığı açıklamaların, futbolcularla ve teknik ekip arasında büyük bir sıkıntı yapacağını düşündük"

Teknik direktör konusunda yerli ve yabancı ayrımı yapmadıklarını vurgulayan Başkan Büyükekşi, "Kuntz ile yapılan sözleşme bizim yönetimimizde yapılmadı. Biz geldiğimizde sözleşme vardı. İstikrar olması adına Kuntz ile devam ettik. Kuntz'a, Faroe Adaları maçından sonra tepki oldu ama istikrardan yana olduğumuz için hocamızla devam etme kararı aldık. Ermenistan maçı beraberlikle bittiğinde aynı şekilde hocamızla devam edileceğini söyledim. Japonya maçı öncesi yine aynı şeyi söyledim. Ne zamanki maçtan sonra, hocamızın futbolcuları kamuoyu önüne atacak şekilde suçlayıcı ifadeleri, bana kimse sahip çıkmıyor ifadeleri şanssız bir açıklama oldu. Bunun üzerine, hocamızın yaptığı bu açıklama, futbolcularla ve teknik ekip arasında büyük bir sıkıntı yapacağını düşündük. Böyle bir ayrılık planladık. Biz sahip çıktık, devam ettik. Bu kararı alırken Türk hocaların yetersizliği söz konusu değil. Hepsi kıymetli ve değerli. Burada görev yapan tüm hocalarımız da değerli. Burada yerli, yabancı diye bir şey düşünmedik. Bizi gelecekteki başarılara taşıyacak, sürdürülebilir başarı istiyoruz. Sürdürülebilir başarıları yakalayamazsak bugün bir maçı yeneriz, bir ay sonra 2 maçı kazanırız veya berabere kalırız. En son Dünya Kupası'na 2002 yılında gitmişiz, 21 yıl olmuş. Geçtiğimiz süreçte ne yerli ne kadar yabancı hoca çalıştırdı. Yabancı da çalıştırmış olmamış, yerli de olmamış. Kişileri yerli yabancı tartışmak yerine başarıları odaklanmamız lazım. Süper Lig için akademi zorunluluğu getirdik. Gençler konusunda adımlar attık. Takımlarımızı gençleştirmeye çalışıyoruz. Avrupa'da en yaşlı lig Türkiye. Bunlara ayar vermemiz gerekiyor. Milli takım havuzunu genişletmek istiyoruz. İspanya Milli Takımı ne zaman başarılıydı, Barcelona'dan 7 oyuncunun mili takıma geldiği zaman başarılıydı. Ne kadar çok oyuncuyu A Milli Takım'a taşıyabilirsek çok önemli. Temele inip, sürdürülebilir başarı yakalamak çok önemli. Hep birlikte çalışıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Önlerinde büyük hedef olduğunu vurgulayan Mehmet Büyükekşi, "10 Ekim'de 2032 Avrupa Şampiyonası'nı düzenlemek için İtalya ile birlikte ortak adaylığımız var. O gün orada sunumuza gidiyoruz. Bundan sonra İtalya ile ilişkilerimiz 9 yıl boyunca çok farklı bir hal alacak. Gelecekte birlikte İtalya ile birlikte gerek sportif konularda gerek diğer konularda birlikte birçok şey planlayacağız. Pazartesi İtalya Futbol Federasyonu başkanı buraya geliyor, Avrupa Şampiyonası'na hazırlıkla ilgili. 2032 yılına bir hedef koymamız lazım, Avrupa şampiyonu olmak. Geleceği planlamamız lazım. Yol haritasını çıkarmamız lazım. Bunla ilgili de stratejik plan hazırlıyoruz" açıklamasında bulundu.

Montella her ligi takip ettiklerini ifade ederek, "En iyi hazır olan, fiziksel ve mental olarak hazır olan oyuncuları milli takıma almak istiyoruz. Hem Süper Ligi, her ligi takip ediyoruz. İngiltere'de, Almanya'da, Hollanda'da alt kategoriler dahil oyuncuları inceliyoruz, izliyoruz" dedi.

İtalyan teknik adam, son olarak Türkiye'deki yabancı kuralına da saygı duyduğunu söyledi.