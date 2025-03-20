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Vincenzo Montella, Macaristan galibiyetiyle tarihe geçti

Vincenzo Montella, Macaristan galibiyetiyle tarihe geçti
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A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında Macaristan'ı 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte yaklaşık 18 yıl sonra rakibini yenmeyi başaran ve A Ligi için avantajı kapan ay-yıldızlılarda teknik direktör Vincenzo Montella, A Milli Takım tarihindeki ilk beş iç saha maçını kaybetmeyen ikinci yabancı teknik direktör oldu.

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği Macaristan'ı Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu ve İrfan Can Kahveci'nin golleriyle 3-1 mağlup etti. Rövanş öncesi büyük bir avantaj yakalayan ay-yıldızlılarda teknik direktör Vincenzo Montella da bu maçla birlikte önemli bir başarı yakaladı.

MACARİSTAN'I YILLAR SONRA YENDİK

Macaristan'ı rahat bir yenen Türkiye, rakibini EURO 2008 elemelerinden bu yana ilk kez mağlup etmeyi başardı. Milliler, Macarları en Eylül 2007'de 3-0 yenmişti.

İÇ SAHADA İLK 5 MAÇINI KAYBETMEYEN İKİNCİ YABANCI

İtalyan teknik adam, A Milli Takım tarihinde görev yaptığı ilk beş iç saha maçını kaybetmeyen ikinci yabancı teknik direktör oldu. Montella, bu maçlarda 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Milli Takım'da daha önce Guus Hiddink, iç sahadaki 6 maçta mağlubiyet yaşamamıştı.

Kaynak: Haberler.com / Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Hani maçı trt 1 verecekti? Verip vermemesi önemli değil biz sonuca sevindik..zaten seyredemezdim çünkü o saatte saraçhanedeki tepki konuşmasını milyonlarla birlikte izliyordum..milli takımı canıgönülden kutlarım...

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