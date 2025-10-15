Vincenzo Montella gözünü İspanya'ya dikti

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 4-1 kazanılan Gürcistan galibiyetinin ardından konuştu. İşte o sözler...

"İKİNCİ YARIYI DAHA AZ BEĞENDİM"

Montella, karşılaşmayı değerlendirerek, "Çok memnunum kazandığımız için, çok gururluyum. İlk yarıda çok iyi başladık, çok agresif başladık, rakibe alan vermedik. Sonrasında biraz skor rahatlayınca, ikinci yarıyı daha az beğendim. Daha fazla koşmak zorunda kaldık. İstediğimiz bir tablo olmadı ikinci yarıda ama genel olarak bakınca kazanmak önemli." dedi.

"1 PUAN MEMNUN EDİYOR'

Sözlerine devam eden İtalyan hoca, "Play-off yolunda 1 puan bizi memnun ediyor artık. Yolumuza emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz. İki maçta çok önemli goller attık. Bugün yediğimiz golden biraz rahatsızım ama genel olarak tablodan çok memnunum. Futbolcularımız inanılmaz bir performans gösterdi." ifadelerini kullandı.

"DÜNYA KUPASI'NA GİTMEK İSTİYORUZ"

A Milli Takım'da en fazla galibiyet alan teknik direktörlerden biri olması hakkında konuşan Montella, "Bu bilgiyi geçen hafta öğrendim. Ben genelde istatistiklere sonradan bakmayı seviyorum, çok konsantre olmuyorum. Futbolcularımıza tekrar teşekkür ediyorum. İnanılmaz çalışkan bir grupla birlikteyiz. Kendi görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz. Umarım elimizden geleni yaptıktan sonra oraya gideriz hep birlikte." sözlerini sarf etti.

'SÜRPRİZ YAPIP BİRİNCİ OLMAK KİM İSTEMEZ?'

Grubun gelecek maçlarında oynanacak İspanya maçıyla ilgili de yorum yapan deneyimli hoca, 'İspanya maçında da sürpriz yapmak ve birinci olmak kim istemez? Ancak İspanya'nın averajı da iyi. Bulgaristan maçında averajımızı düzeltmek istiyoruz. Biz en iyi şekilde bütün puanları alarak bitirmeye çalışacağız.' şeklinde konuştu.