Vincenzo Montella: Farklı bir stratejiyle sahada olacağız

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Letonya karşılaşmasında farklı bir stratejiyle sahada olacaklarını belirterek, "Farklı bir maç bizi bekliyor. Farklı bir stratejiyle sahada olacağız. Az önce de altını çizmiştim. Hem çok sık olacağız hem de topu çevirdiğimizde çok hızlı çevireceğiz. Herhangi bir şekilde anksiyeteye yol açmadan, çok sabırlı olmamız gerekiyor. Yarın evet önemli bir maçımız var ama az önce dediğim gibi çok sabırlı olacağız ve kendi oyun planlarımızı ona göre işleyeceğiz" dedi.

EURO 2024 Elemeleri D Grubu 6'ncı maçında deplasmanda Hırvatistan'ı 1-0 yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükselen Türkiye, gruptaki 7'nci maçında yarın saat 21.45'te Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda Letonya'yı konuk edecek. Yarın oynanacak mücadele öncesinde teknik direktör Vincenzo Montella ve futbolculardan Barış Alper Yılmaz, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kısa sürede futbolcuları tam tanıyamadığı için hepsiyle tek tek görüşmeler yaptığını belirten Montella, "Bu değişim çok iyi bir değişim oldu evet ama bütün futbolcular üç günde bir oynanan bir dönemden geçiyor. Onların geçmişini de baktığımızda üç günde bir oynadıkları ortada. O yüzden futbolcularımızı çok iyi tanımadığım için hala, geri bildirim alabilmek için onlarla birebir konuşmam gerekiyor. Çünkü ona göre değerlendirme yapacağız ve sahaya çıkacağız. Hepsinden tabii ki de dürüstlük bekliyorum. Çünkü çok önemli bir maçımız var" şeklinde konuştu.

"TARAFTARIMIZIN DESTEĞİNİ BEKLİYORUM"

Türkiye halkının ne kadar duygulu ve tutkulu olduğunu bildiğini, onun için yarın oynanacak Letonya karşılaşması için destek beklediğini belirten Vincenzo Montella, "Çok farklı bir maça çıkacağız. Karşımızdaki rakip takım da aslında çok genç bir takım. Yaş ortalaması itibariyle biraz daha fiziksel geçebilecek bir maç var. Rakibimiz ilk maçta belki farklı yenildiler ama sonrasındaki maçlarında hep birer farkla yenildi ya da berabere kaldı. Onun akabinde de çok sabırlı oynayacağımız, topu çok hızlı çevirmemiz gereken bir maç. Bu konuda taraftarımızın da desteğini bekliyorum. Zaten Konya halkının ve genel olarak Türkiye'deki taraftarlar ne kadar duygulu ve tutkulu olduklarını hepimiz biliyoruz. O yüzden bu konuda şüphem yok. Yusuf ile alakalı da kendisini çok iyi tanırım. Ama şunun bir gerçeği de var, bir haftadır takımla antrenmana çıkamamıştı. Bugün itibariyle antrenmanda olacağını düşünüyoruz ve bugün gördükten sonra da genel bütün kararlarımızı vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"FARKLI BİR MAÇ BİZİ BEKLİYOR"

Hırvatistan karşılaşmasına göre farklı bir stratejiyle sahada olacaklarını belirten Montella, "Farklı bir maç bizi bekliyor. Farklı bir stratejiyle sahada olacağız. Az önce de altını çizmiştim. Hem çok sık olacağız hem de topu çevirdiğimizde çok hızlı çevireceğiz. Herhangi bir şekilde anksiyeteye yol açmadan, çok sabırlı olmamız gerekiyor. Yarın evet önemli bir maçımız var ama az önce dediğim gibi çok sabırlı olacağız ve kendi oyun planlarımızı ona göre işleyeceğiz" diye konuştu.

"YARIN DEVAMLILIĞI GETİRMEMİZ GEREKİYOR"

Futbolcuların çok çalışkan olduğunu ifade eden İtalyan teknik adam şu ifadeleri kullandı:

"İlk buluştuğumuz günden itibaren iştahı çok aç ve çalışkan, dinlemeyi seven bir grupla çalışıyorum. Onların sayesinde oldu bu gördükleriniz. Geldiğimiz günden itibaren tabiri caizse toplantı yağmuruna tuttuk futbolcularımızı. Hem bireysel hem grup halinde hem de takım olarak. O yüzden yani kendileri hani bu kadar istekliyken bütün bunların olması çok normal. Baktığınızda futbolcuların değeri şurada ortaya çıkarıyor. Ne kadar değerli olduklarını bir önceki maçta gördük ama onların değerini tabii ki tamamıyla görebilmek için yarın devamlılığı getirmemiz gerekiyor. Çünkü her maç devamlı bir şekilde kendinizi en iyi şekilde göstermeniz gerekiyor. Hem bireysel olarak hem de bir takım olarak sahada performans vermek zorundasınız. Bu devamlılığı getirdiğimizde zaten değerleri ortaya çıkacak. Zaten kendileri çok değerli futbolcular. O yüzden devamlılığı getirdiğimiz takdirde rakip üstünken, rakip daha az üstünlük gösterdiğinde bütün o maç enstantanelerinde biz nasıl sahada duruş sergiliyoruz, onlar çok önemli bizim için. O yüzden devamlılığı getirdiğimizde muhakkak ki ne kadar değerli olduklarını tekrardan göreceksiniz."

BARIŞ ALPER YILMAZ: ELİMDEN GELDİĞİNCE TAKIMIMA FAYDALI OLMAK İSTİYORUM

Hırvatistan maçında attığı golle, ay- yıldızlılara galibiyeti getiren isim olan Barış Alper Yılmaz, Hırvatistan maçının zor geçtiğini söyledi. Barış Alper, "Tabii ki zor bir maçtı. Önemli olan yenmekti. Evet ben gol attım, ama ondan öncesi sonuç olarak yenilebilmek, takım arkadaşlarımın verdiği reaksiyon çok önemliydi. Mevki olarak çok önemli değil açıkçası. Hocam bana nerede şans veriyorsa elimden geldiğince takımıma faydalı olmak istiyorum" dedi.

"LİDER OLARAK DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

Hem kendi takımı Galatasaray'a hem de milli takıma faydalı olmak istediğini belirten Barış Alper Yılmaz, "Takımıma faydalı olmak istiyorum. Tabii ki yarınki maçı yenmek istiyoruz. Yenip, lider olarak devam etmek istiyoruz. Tabii ki hedeflerim var. Önceliğim milli takımla yarınki maça odaklıyız. İnşallah yeneriz" şeklinde konuştu.

"AVRUPA ŞAMPİYONASINA KATILACAĞIZ"

Türk milletinin, milli takıma güvenmesini isteyen Barış Alper Yılmaz, "Bizim kendi oyunumuzu oynadığımızda yenemeyeceğimiz bir takım yok. Bu jenerasyon gerçekten çok yetenekli bir jenerasyon. Sadece milletimizin bize güvenmesi gerekiyor. Biz de inşallah Avrupa Şampiyonası'na katılacağız" diye konuştu.

Ay- yıldızlılar, Letonya maçının hazırlıklarını karşılaşmanın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda yaptığı antrenmanla tamamladı.