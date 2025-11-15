Vincenzo Montella: 'Bursa'da İnanılmaz Bir Tutku Yaşadık'

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Bulgaristan galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Çok kolay maç değildi" dedi.

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. maçında Bursa'da Bulgaristan'ı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Vincenzo Montellla, açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren Montella, "Öncelikle futbolcularımızı tebrik etmek istiyorum. Çok kolay maç değildi. Bulgaristan'ını da tebrik etmek istiyorum. İkinci yarı rakibimize bir kaç pozisyon verdik, bu beni biraz üzdü. Kaan konusunda üzüldük. Kastan dolayı problem yaşadı. Durumu yarın sabah belli olur" diye konuştu.

"Tüm futbolcularımıza güveniyoruz"

İspanya maçı ile ilgili sorulan soruya Vincenzo Montella, "Aslında sıralama konusunda grupta çok fark oluşturmayacak maç ama bizim için çok önemli. Bugün o maç için futbolcularımızı koruduk. Sahaya hangi dizilişi koyarsak koyalım, rekabet yüzdesi çok yüksek. Tüm futbolcularımıza güveniyoruz" cevabını verdi.

"Bursa'da inanılmaz bir tutku yaşadık"

Kerem Aktürkoğlu'nun santrfor performansı ve Bursa seyircisinin coşkusu ile ilgili soruyu ise Vincenzo Montella, "Bursa'da inanılmaz bir tutku yaşadık. Bu bizi açıkçası duygulandırdı. İtalyan bir arkadaşım geldi. Hayatında ilk defa böyle bir atmosfer gördüğünü söyledi. Kerem takımı inanılmaz ayağa kaldırıyor. Herkes hırslı şekilde onun peşinden gidiyor. Bizim için ne kadar önemli futbolcu olduğunu söylemeye gerek yok. Barış, Orkun gibi futbolcu korumak aklımdaydı. Mart ayında tam kadro gitmek istiyoruz. Bunun için gerekli kararları vererek, bu kadro ile çıktık" şeklinde cevapladı.

"Akıllı olmamız gerekiyor"

Sarı kart cezaları ile ilgili açıklamalarda bulunan tecrübeli teknik adam, "Akıllı olmamız gerekiyor. Sınırdakileri biliyoruz. Hepsini korumamız ve mantıklı hareket etmemiz lazım. Temiz bir şekilde mart ayına girmemiz gerekiyor. Tüm futbolcularımıza güveniyorum. Kimi oyuna sokarsak sokalım hırslı bir şekilde oynayacaklardır. Hakan bugün inanılmaz bir performans gösterdi. Bir ağrı hissetti. Kendisini sakatlıklardan korumamız gerekiyor. Kaan da aynı şekilde. Kimi koyarsak koyalım, hırslı olacaklardır" diye konuştu.

"Aksi bir durum olmazsa birinci torbadan gideceğimizi biliyoruz"

Play-Off'ta İtalya'nın muhtemel rakiplerden olduğunun hatırlatılması üzerine Vincenzo Montella, "Çok karşılaşacağımızı düşünmüyorum. Yüzde olarak çok düşük. Aksi bir durum olmazsa birinci torbadan gideceğimizi biliyoruz. Mekanizmaları benden daha iyi tanıyorsunuz. Kendi ülkem olduğu için değil, şartlar buna el vermiyor" ifadelerini kullandı.

Görevlerini her zaman en iyi şekilde yapmaya çalıştıklarını hatırlatan Vincenzo Montella, "Takım ruhunu hiç bir zaman esirgemeyen bir takım var. Öncelikle normal olan şeyleri normalleştirmemiz gerekiyor. Elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz" dedi. - BURSA