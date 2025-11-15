Haberler

Vincenzo Montella: 'Bursa'da İnanılmaz Bir Tutku Yaşadık'

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Bulgaristan'ı 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından yaptığı açıklamalarda, karşılaşmanın zorluğuna değindi ve futbolcularının performansını övdü. Mart ayında tam kadro ile sahada olmak istediklerini belirten Montella, İspanya maçı için de önemli açıklamalar yaptı.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Bulgaristan galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Çok kolay maç değildi" dedi.

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. maçında Bursa'da Bulgaristan'ı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Vincenzo Montellla, açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren Montella, "Öncelikle futbolcularımızı tebrik etmek istiyorum. Çok kolay maç değildi. Bulgaristan'ını da tebrik etmek istiyorum. İkinci yarı rakibimize bir kaç pozisyon verdik, bu beni biraz üzdü. Kaan konusunda üzüldük. Kastan dolayı problem yaşadı. Durumu yarın sabah belli olur" diye konuştu.

"Tüm futbolcularımıza güveniyoruz"

İspanya maçı ile ilgili sorulan soruya Vincenzo Montella, "Aslında sıralama konusunda grupta çok fark oluşturmayacak maç ama bizim için çok önemli. Bugün o maç için futbolcularımızı koruduk. Sahaya hangi dizilişi koyarsak koyalım, rekabet yüzdesi çok yüksek. Tüm futbolcularımıza güveniyoruz" cevabını verdi.

"Bursa'da inanılmaz bir tutku yaşadık"

Kerem Aktürkoğlu'nun santrfor performansı ve Bursa seyircisinin coşkusu ile ilgili soruyu ise Vincenzo Montella, "Bursa'da inanılmaz bir tutku yaşadık. Bu bizi açıkçası duygulandırdı. İtalyan bir arkadaşım geldi. Hayatında ilk defa böyle bir atmosfer gördüğünü söyledi. Kerem takımı inanılmaz ayağa kaldırıyor. Herkes hırslı şekilde onun peşinden gidiyor. Bizim için ne kadar önemli futbolcu olduğunu söylemeye gerek yok. Barış, Orkun gibi futbolcu korumak aklımdaydı. Mart ayında tam kadro gitmek istiyoruz. Bunun için gerekli kararları vererek, bu kadro ile çıktık" şeklinde cevapladı.

"Akıllı olmamız gerekiyor"

Sarı kart cezaları ile ilgili açıklamalarda bulunan tecrübeli teknik adam, "Akıllı olmamız gerekiyor. Sınırdakileri biliyoruz. Hepsini korumamız ve mantıklı hareket etmemiz lazım. Temiz bir şekilde mart ayına girmemiz gerekiyor. Tüm futbolcularımıza güveniyorum. Kimi oyuna sokarsak sokalım hırslı bir şekilde oynayacaklardır. Hakan bugün inanılmaz bir performans gösterdi. Bir ağrı hissetti. Kendisini sakatlıklardan korumamız gerekiyor. Kaan da aynı şekilde. Kimi koyarsak koyalım, hırslı olacaklardır" diye konuştu.

"Aksi bir durum olmazsa birinci torbadan gideceğimizi biliyoruz"

Play-Off'ta İtalya'nın muhtemel rakiplerden olduğunun hatırlatılması üzerine Vincenzo Montella, "Çok karşılaşacağımızı düşünmüyorum. Yüzde olarak çok düşük. Aksi bir durum olmazsa birinci torbadan gideceğimizi biliyoruz. Mekanizmaları benden daha iyi tanıyorsunuz. Kendi ülkem olduğu için değil, şartlar buna el vermiyor" ifadelerini kullandı.

Görevlerini her zaman en iyi şekilde yapmaya çalıştıklarını hatırlatan Vincenzo Montella, "Takım ruhunu hiç bir zaman esirgemeyen bir takım var. Öncelikle normal olan şeyleri normalleştirmemiz gerekiyor. Elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İstanbul'da metro inşaatında iskele çöktü: 2 yaralı, 1 işçi hayatını kaybetti

İstanbul'da şehrin göbeğindeki metro inşaatında facia! Acı haber geldi
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Çok sayıda ilde hissedildi! Ege Denizi'nde korkutan deprem
Fatih'teki facianın ardından otel mühürlendi, fırın sahibi de gözaltında

Fatih'teki faciada son gözaltına alınan isim dikkat çekici
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ederson kalesini gole kapadı, Brezilya 2 golle kazandı

Ederson, Galatasaraylı rakibini milli maçta devirdi
İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'ın telefonundan çıkan not ortalığı fena karıştıracak

İmamoğlu'nun danışmanının Mansur Yavaş notu ortalığı karıştıracak
Kenti karıştıran bayrak provokasyonu! Görüntü elden ele dolaşıyor

Kenti karıştıran bayrak provokasyonu
Türkiye'nin konuştuğu aile ne yedi? İşte annenin ölmeden önceki ifadesi

Türkiye'nin konuştuğu aile ne yedi? Ölmeden önce tek tek anlatmış
Ederson kalesini gole kapadı, Brezilya 2 golle kazandı

Ederson, Galatasaraylı rakibini milli maçta devirdi
Belçika Kazakistan'a takıldı, Dünya Kupası bileti son maça kaldı

Kazakistan'a takıldılar! Dünya Kupası biletleri son maça kaldı
A Milli Takım'da korkutan sakatlık

Galatasaraylıları korkutan sakatlık
Şehit ailesine saygısızlık! Taziye devam ederken düğün yapıldı, polis müdahale etti

Şehit ailesine saygısızlık! Şikayet yağdı, polis hemen müdahale etti
Shane Larkin'in sakatlık durumu belli oldu! Aylarca forma giyemeyecek

Larkin'in durumu belli oldu: Aylarca forma giyemeyecek
Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil

Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil
Takımdan ayrılıyor mu? Rafa Silva'nın menajerlik şirketinden 21 maddelik açıklama

Takımdan ayrılıyor mu? 21 maddelik açıklamayla cevap
Teklif yapıldı! Göztepe'ye Galatasaray'dan sürpriz transfer

Teklif yapıldı! Göztepe'ye Galatasaray'dan sürpriz transfer
Doğal gaz sayacını değiştirmeyene 10 bin lira ceza mı gelecek? Gündem olan iddiaya yanıt

Aboneleri kara kara düşündüren "10 bin lira ceza" iddiasına yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.