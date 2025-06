A Milli Takım'dan ABD Maçına Hazırlık Yorumları

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella , "Arzu edilen bir rakip olduğumuz için bizi davet etmeleri bizi tabii ki mutlu etti. Bu maçlarda en iyi şekilde performansımızı ortaya koymak istiyoruz. Buradayız seneye de burada olmak istiyoruz. Bizim için iki önemli maç oynayacağız. Farklı bir gerçeklikte iki tane maç olacak. Bu nedenle en iyi performansımızı vereceğiz" dedi.

A Milli Futbol Takımı, bugün TSİ 22.40'ta hazırlık maçında ABD ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve futbolculardan Merih Demiral açıklamalarda bulundu. Sözlerine Kurban Bayramı'nı kutlayarak başlayan Vincenzo Montella, "İyi bayramlar diliyorum. Uzakta da olsak kalbimiz milletimizle beraber" ifadelerini kullandı.

'BU MAÇLARDA EN İYİ PERFORMANSIMIZI ORTAYA KOYMAK İSTİYORUZ'

ABD'de oynayacakları iki maçta da en iyi performanslarını vereceklerini aktaran Montella, "Arzu edilen bir rakip olduğumuz için bizi davet etmeleri bizi tabii ki mutlu etti. Bu maçlarda en iyi şekilde performansımızı ortaya koymak istiyoruz. Buradayız seneye de burada olmak istiyoruz. Bizim için iki önemli maç oynayacağız. Farklı bir gerçeklikte iki tane maç olacak. Rakiplerimizin ligleri devam ediyor. Kondisyon olarak önde olabilirler ama önemli değil, biz kendi performansımıza bakacağız bazı eksiklerimiz olsa da. Hazırlık maçları olabilir, belki çok fazla önem taşımıyor gibi gözükse de bizim için sonuç almak en önemli kısım. Bu nedenle en iyi performansımızı vereceğiz" sözlerini sarf etti.

'TÜM MAÇLAR ÇOK ÖNEMLİ'

Dünya Kupası elemelerinde oynayacakları maçların hepsinin çok önemli olduğuna değinen İtalyan teknik adam, "Genellikle hazırlığımıza önem veren bir insanım. Avrupalı takımlar olarak eylül ve haziran başındaki maçlar, her zaman daha zorlu geçer. En önemlisi ilk maça konsantre oluyoruz. Elemelerde ilk maçımız Gürcistan'a karşı ve Avrupa Şampiyonası'nda ne kadar iyi bir takım olduklarını gösterdiler. Biz ise biraz daha fazla ilerleyebildik. Tüm maçlar çok önemli. İlk maçımız deplasmanda çok önemli bir rakibe karşı olacak. Hazırlıklarımız ona göre olacak, sonrasında adım adım ilerleyeceğiz" şeklinde konuştu.

Futbolcu tercihlerini nasıl yaptıkları hakkında da konuşan Montella, "Genelde ligdeki performanslara göre kararlarımızı veriyoruz. Her seferinde en iyi olan hangisiyse onları çağırmaya çalışıyoruz. Sonra da hocanın görevi başlıyor. Eksik taraflar olursa da bizim orada hamlelerimiz olacak. Genel olarak hazırlığımız en iyilerin üzerine olacak. Bazen aynı pozisyonda iki iyi oyuncu oluyor, o zaman zor karar veriyoruz ama bunlar da güzel zorluklar. Yapay zeka kullanarak eksik olan taraflarımızı maalesef çözemiyorum" dedi.

'MİLLİ TAKIMDA OLMAKTAN ÇOK KEYİF ALIYORUM'

İsminin kulüp takımlarıyla anılmasıyla ilgili gelen soruyu da cevaplayan Montella, "Futbolcuyken de hocayken de çok fazla televizyon izlemiyorum ve haber takip etmiyorum. O nedenle böyle şeylerden fazla etkilenmiyorum. Burada çok mutluyum, başkanımızla olan ilişkimiz iyi, futbolcularımızla ortamımızı görüyor. Kendi tutkusunu da yakından takip ediyorum, takım otobüsüyle gelip antrenmanı izledi. Milli takımda olmaktan çok keyif alıyorum" şeklinde cevap verdi.

MERİH DEMİRAL: ÇOK GÜZEL BİR TAKIMIMIZ VAR

Kurban Bayramı'nı kutlayan milli futbolcu Merih Demiral, "Tüm milletimizin bayramı mübarek olsun" dedi.

Çok güzel bir takıma sahip olduklarını ve bu birlikteliği sürdürmek istediklerini vurgulayan Merih Demiral, "Şu an her şey yolunda, bir ABD deneyimi yaşıyoruz. Dünya Kupası'nın provası, çok mutluyuz, her şey yolunda. Üzerimizde sezonun yorgunluğu var ama her şey çok güzel, takım içi arkadaşlık çok iyi. Önemli bir maçımız var, kimle oynayacağımı bilmiyorum. Hoca daha iyi bilir ama Çağlar kardeşimle olmaktan dolayı mutluyum. Çok güzel bir takımımız var, inşallah bu birlikteliği her zaman sürdürürüz" sözlerini sarf etti.

'GRUPTAN ÇIKMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ'

Dünya Kupası elemelerindeki grubu değerlendiren Merih, "Tabii ki İspanya çok güçlü bir takım ama biz de büyük maçları seven bir milletiz. O yüzden her maç bizim için aynı ayarda. Gruptan çıkmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. İlk iki maç, Gürcistan deplasmanı, İspanya da içeride, o maçlar grubun kaderini belirleyecektir. Hazır olduğumuzu ve elimizden gelenin en iyisini yapacağımızı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

'ASYA ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ KAZANAN İLK TÜRK OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLU VE GURURLUYUM'

Asya Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ilk Türk futbolcu olduğu için çok mutlu ve gururlu olduğunu dile getiren milli futbolcu, "Asya Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ilk Türk olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Tabii ki hayallerim ve hedeflerim var, özellikle milli takım forması altında. İnşallah Allah bize milli forma altında kupa kazanmayı nasip eder. En büyük hedefim bu. Hedefimiz tabii ki Dünya Kupası'na da katılmak. Özellikle tüm kupalara katılıp, hepsine talibiz. Hayallerimiz her zaman büyük" diyerek sözlerini noktaladı.