Italiano: Gerçek Beşiktaş'ı Herkes Hazır Olduğunda Göreceğiz

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, derbi galibiyeti sonrası, "Gerçek Beşiktaş'ı tüm oyuncular hazır olduğunda göreceğiz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Vincenzo Italiano, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Zorlu bir deplasmandan galip ayrıldıkları için mutlu olduğunu dile getiren İtalyan teknik adam, "Bugün en güzel şey çok zor bir deplasmanda geri düşüp kaybetmemekti. Oyuncuların performansından, isteklerinden dolayı oldukça mutluyum. Özellikle maçın ikinci yarısında da fiziksel kalitemizi gösterdik. Orta saha da ise Orkun, Salih ve Olaitan çok iyi performans gösteriyorlar. Her gün gelişmeye devam edeceklerine de inanıyorum. Bugün oyuncularım, orta sahada belirleyici bir performans gösterdiler" diye konuştu.

"Gerçek Beşiktaş'ı tüm oyuncular hazır olduğunda göreceğiz"

Oynanan oyundan memnun olduğunu fakat daha da iyi olacaklarını aktaran Italiano, "Bu takım daha neler yapabilir, ilerleyen haftalarda göreceğiz. Henüz ligin 4. haftasındayız. Lig çok uzun bir maraton. Avrupa maçları da yeniden başlayacak. Tüm oyuncular hazır olarak takıma dahil olduğunda gerçek Beşiktaş'ı ancak o zaman görebiliriz" açıklamasını yaptı.

"Hiçbir maçı tamamen domine edemezsiniz"

İyi bir takıma karşı zor bir deplasmanda oynadıklarını dile getiren Vincenzo Italiano, "Fenerbahçe çok iyi bir takım. Hiçbir maçı tamamen domine edemezsiniz. Ama bugün topu kazanma sürelerimiz ve kullandığımız duran top sayısına bakıldığında beni çok mutlu eden bir oyun ortaya koyduğumuzu söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

Skor avantajı yakaladıktan sonra da hücum futbolunu tercih ettiklerini aktaran deneyimli teknik direktör, "Maçtan önce rakibin tek forvet ve bir 10 numara ile oynayacaklarını düşünüyorduk, öyle de oldu. Savunmada sayısal üstünlük kurmaya çalıştık, bunu da başardık bence. Bugün topları yine hızlı kazanmaya çalıştık. Özellikle Muriç'e de şans vermemeye çalıştık. Aslında kontra kullanmayı çok istemiyorum. Bu durumda geriye çok gömülü oluyoruz. Hücum oynayarak neticede galip gelen takım olduk" şeklinde konuştu.

"Camiamız bu galibiyeti çok istiyordu"

Kadıköy de atmosferin sorulması üzerine Vincenzo Italiano, "Burada oynama imkanı çok büyük onur. Benim ve ekibim adına bir onurdu. İnsanlar çok tutkulu ve büyük bir aşk yaşıyorlar. Zor bir deplasman. Galibiyetle ayrıldığımız için mutluyuz. Camiamız bu galibiyeti çok istiyordu. Ne kadar önemli olduğunu biliyorduk. Onlara armağan olsun. Bugün bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza da armağan olsun" ifadelerini kullandı.

Müsabakanın hakemi Halil Umut Meler'in performansının sorulması üzerine İtalyan teknik adam, "Bugün güzel bir maç oynadık. Hakem hakkında değil maç hakkında konuşmak istiyorum. Skriniar ile Vlahovic arasında yaşanan olay dışında iyi bir maç oldu. Sportif bir gece olduğunu söyleyebilirim" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı