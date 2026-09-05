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Beşiktaş derbide tek değişiklikle: Emirhan Topçu 11'de

Beşiktaş derbide tek değişiklikle: Emirhan Topçu 11'de
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Beşiktaş Teknik Direktörü Italiano, Fenerbahçe derbisinde Çorum FK maçına göre savunmada tek değişiklik yaparak Emirhan Topçu'yu ilk 11'e aldı. Yeni transferler Nübel, Salih, Trossard ve Vlahovic derbide ilk kez forma giydi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, son oynadıkları Çorum FK maçının 11'inde tek değişiklik yaparak Fenerbahçe derbisine çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, derbide Fenerbahçe'ye konuk oluyor. Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Vincenzo Italiano, son oynadıkları Çorum FK maçının 11'ine göre tek değişiklik yaptı. Italiano, savunmada Tiago Djalo'nun yerine Emirhan Topçu'yu görevlendirdi.

Beşiktaş'ın 11'i

Siyah-beyazlılar, müsabakaya Alexander Nübel, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard ve Dusan Vlahovic 11 ile başladı

Yedeklerde ise Doğan Alemdar, Wilfred Ndidi, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeon-gyu Oh, Kassoum Ouattara, Ernest Poku, Taylan Bulut, İlhan Fakılı, Tiago Djalo ve Semih Kılıçsoy görev bekledi.

4 yeni futbolcu 11'de başladı

Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano'nun formayı teslim ettiği Alexander Nübel, Salih Özcan, Leandro Trossard ve Dusan Vlahovic, siyah-beyazlı formayla ilk kez Fenerbahçe'ye rakip oldu. Yaz transfer döneminde takıma katılan bu 4 futbolcu, sarı-lacivertliler karşısında ilk derbi heyecanını yaşadı.

Deplasman tribünü doldu

Beşiktaş taraftarları, takımlarını Fenerbahçe deplasmanında yalnız bırakmadı. Tüpraş Stadı'nda toplanan yaklaşık 2 bin siyah-beyazlı taraftar, 30 otobüsle Kadıköy'e geldi. Taraftarlar, maç öncesinde yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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