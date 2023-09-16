Vincent Aboubakar, Trabzonspor maçı için antrenmanda yer aldı

Beşiktaş, Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar'ın İstanbul'a dönerek Trabzonspor maçı için yapılan antrenmanda yer aldığını açıkladı.

Beşiktaş, Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar'ın İstanbul'a dönerek Trabzonspor maçı için yapılan antrenmanda yer aldığını açıkladı.

Ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle Fransa'ya giden Vincent Aboubakar ile ilgili siyah-beyazlı kulüpten yeni açıklama yapıldı. Beşiktaş resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ülkesinin milli takım kampından ayrıldıktan sonra ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle Fransa'ya giden futbolcumuz Vincent Aboubakar, İstanbul'a dönerek Futbol Takımımızın deplasmandaki Trabzonspor maçı için bu sabah gerçekleştirdiği antrenmanda yer almıştır" ifadeleri yer aldı. - İSTANBUL