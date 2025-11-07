Viktoria Plzen Fenerbahçe maçında ırkçılık mı oldu, Viktoria Plzen koreografi pankartında ne yazıyor?

Mücadelenin ardından taraftarlar, Viktoria Plzen tribünlerinde açılan koreografi ve pankartlara yoğun şekilde tepki gösterdi. Özellikle sosyal medyada "ırkçılık yapıldığı" iddiaları gündeme geldi. Peki, Viktoria Plzen – Fenerbahçe maçında gerçekten ırkçı bir olay yaşandı mı, tribünlerde yer alan pankartta ne yazıyordu?

FENERBAHÇE, VIKTORIA PLZEN DEPLASMANINDAN 1 PUANLA DÖNDÜ

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çekya temsilcisi Viktoria Plzen ile golsüz berabere kaldı. Zorlu karşılaşmadan 0-0'lık sonuçla ayrılan sarı-lacivertliler, Avrupa arenasındaki puanını 7'ye yükseltti.

SEMEDO NET FIRSATI KAÇIRDI

Karşılaşmanın 20. dakikasında Talisca'nın pasıyla topla buluşan Semedo, sağ kanattan hızla ceza sahasına girdi. Ancak yıldız oyuncunun sert vuruşu hedefi bulmadı ve top farklı şekilde auta gitti.

EN-NESYRI GOLE YAKLAŞTI AMA ATAMADI

40. dakikada yine Talisca'nın savunma arkasına gönderdiği uzun topta En-Nesyri kaleci Jedlicka ile karşı karşıya kaldı. Ancak Faslı futbolcunun şutu zayıf kalınca, kaleci Jedlicka pozisyonu rahatlıkla kontrol etti.

PUANLAR PAYLAŞILDI

Mücadelenin ikinci yarısında iki ekip de oyunu kontrol altına almak istese de gol sesi çıkmadı. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 7'ye yükselterek grup yarışındaki iddiasını sürdürdü. Viktoria Plzen ise 8 puana ulaştı. Gelecek hafta Fenerbahçe, Kadıköy'de Ferencvaros'u ağırlarken; Viktoria Plzen, Panathinaikos deplasmanına konuk olacak.

VIKTORIA PLZEN – FENERBAHÇE MAÇINDA IRKÇILIK TEPKİSİ

Karşılaşmanın ardından tribünlerde sergilenen bir koreografi sosyal medyada büyük tepki topladı. Viktoria Plzen taraftarlarının açtığı pankartta "Türklerle savaşmak gerekir" ifadelerinin yer aldığı görüldü. Bu görüntüler, futbolseverler arasında "ırkçılık" tartışmalarına yol açtı. UEFA'nın olayla ilgili nasıl bir adım atacağı ise merak konusu oldu.

İşte o yazı: