Viktoria Plzen'de Fenerbahçe maçı öncesi şok: Genç yıldız sakatlandı

Viktoria Plzen'de Fenerbahçe maçı öncesi şok: Genç yıldız sakatlandı
Güncelleme:
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki sıradaki rakibi Viktoria Plzen'de şok bir gelişme yaşandı. 22 yaşındaki genç orta saha Karel Spacil, ligde oynanan Teplice maçında sakatlandı ve sekerek oyundan çıktı.

  • Viktoria Plzen'in 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Karel Spacil, Fenerbahçe maçı öncesi sakatlandı.
  • Karel Spacil bu sezon tüm kulvarlarda 20 maça çıktı, 4 gol attı ve 2 asist yaptı.
  • Viktoria Plzen ile Fenerbahçe, 6 Kasım Perşembe günü saat 23.00'te Çekya'da karşılaşacak.

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Çek ekibi Viktoria Plzen'e dev maç öncesi kötü haber geldi.

GENÇ YILDIZ SPACIL SAKATLANDI

Ligde pazar günü deplasmanda Teplice'ye konuk olan Viktoria Plzen'de 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Karel Spacil sakatlık yaşayarak acılar içinde yerde kaldı. Genç isim, sekerek saha kenarına geldi.

SON DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA

Viktoria Plzen teknik direktörü Martin Hysky, Karel Spacil'in son durumu hakkında konuşarak, "Daha ayrıntılı bir sonuç gerekiyor. Doktorlarımız ve fizyoterapistlerimizin, perşembe günü Fenerbahçe ile oynanacak Avrupa Ligi maçında sahada olabilmesi için ellerinden geleni yapacaklarına inanıyorum." dedi.

SEZON PERFORMANSI

Viktoria Plzen formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 20 maça çıkma başarısı gösteren Spacil, bu maçlarda 4 gol attı ve 2 asist yaptı.

MAÇ NE ZAMAN?

Viktoria Plzen ile Fenerbahçe, 6 Kasım Perşembe günü saat 23.00'te Çekya'da karşı karşıya gelecek.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
