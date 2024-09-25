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Viktor Faust, Almanya'da Rakibini Mağlup Etti

Viktor Faust, Almanya'da Rakibini Mağlup Etti
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EC Boxing'in ağır sıklet boksörü Viktor Faust, Almanya'nın Hamburg şehrinde Bosna Hersekli boksör Mirko Tintor'u yenerek kariyerinde yeni bir aşamaya adım attı. Promotör Erol Ceylan, Amerika'da büyük bir organizasyon için hazırlıkların sürdüğünü açıkladı.

EC Boxing'in başarılı boksörü Viktor Faust, Almanya'da yapılan ağır sıklet müsabakasında Bosna Hersekli rakibi Mirko Tintor'u yendi.

Dünyanın önemli kulüpleri arasında yer alan EC Boxing'in ağır sıklet boksörü Viktor Faust, Almanya'nın Hamburg şehrinde Bosna Hersekli boksör Mirko Tintor ile karşılaştı. Faust, rakibini mağlup ederek daha üst liglere ait olduğunu bir kez daha ispatladı.

Müsabakanın ardından konuşan EC Boxing Yönetim Kurulu Başkanı ve sporcunun promotörü Erol Ceylan, yeni bir organizasyon için görüşmelerinin devam ettiğini belirterek, "Amerika'da dev bir karşılaşmaya hazırlanıyoruz. Gelişmeler iyi yönde ve sonuçlandığı anda bunu sizlerle de paylaşacağım" dedi.

Sporcunun antrenörü ve Türk boks tarihinin ilk profesyonel boks antrenörü Bülent Başer de boksörünün performansından memnun olduğunu vurgulayarak, "Geçtiğimiz yıl Amerika'da yaptığımız bir maç sırasında aldığı talihsiz bir darbe sonucu kaburgaları kırılan sporcum bir süre ringlerden uzak kaldı. Şimdi eskisinden daha iyi bir performansa sahip ve daha hırslı bir şekilde antrenmanlara sarıldı. Bu şeklide devam ederse önümüzdeki yıllarda dünyanın zirvesindeki şampiyonları birer birer indireceğiz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Erol Ceylan Almanya Yaşam Spor

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