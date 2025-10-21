Haberler

Victor Osimhen tarihe geçmeye bir adım uzakta

Victor Osimhen tarihe geçmeye bir adım uzakta
Galatasaray formasıyla çıktığı son 6 Avrupa maçında da gol atmayı başaran Victor Osimhen, Bodo/Glimt'e de gol atması halinde Burak Yılmaz ile paylaştığı rekorun tek sahibi olacak.

RAMS Başakşehir karşılaşmasında yedek soyunan Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen'in çarşamba günü oynanacak Bodo/Glimt karşısında ilk 11'de başlaması bekleniyor. Nijeryalı oyuncu, Sarı-kırmızılı formayla tarihi bir rekora imza atmaya hazırlanıyor.

AVRUPA'DA BİR İLKİ BAŞARACAK

Türkiye'de geride kalan sezonda 37 gol atarak bir sezonda en fazla gol atan yabancı olan Osimhen, Avrupa'da da bir ilki başarmak üzere. 2012 yılında üst üste çıktığı 6 Avrupa maçında da gol atan Burak Yılmaz ile birlikte bu rekorun ortaklaşa sahibi olan Osimhen, Bodo/Glimt karşısında da bir gol atması halinde Sarı-kırmızılı tarihe geçecek.

REKORUN TEK SAHİBİ OLACAK

Osimhen; Tottenham, AZ Alkmaar, Dinamo Kiev, Ajax, AZ Alkmaar ve Liverpool filelerini sarsmasının ardından Norveç ekibine de gol atarsa üst üste 7 Avrupa maçında da gol atmayı başarıp milli golcü Burak Yılmaz'ı geçip bu rekorun tek sahibi olacak.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
