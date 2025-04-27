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Victor Osimhen: 'Şampiyonluk Yolunda Bu Puanlar Çok Önemli'

Victor Osimhen: 'Şampiyonluk Yolunda Bu Puanlar Çok Önemli'
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Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen, Eyüpspor karşısında aldıkları üç puanın şampiyonluk yolunda kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti. 5-1'lik galibiyetin ardından mutluluğunu dile getirdi.

Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen, Eyüpspor karşısında aldıkları üç puanın şampiyonluk yolunda çok önemli olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Eyüpspor'u 5-1'lik skorla mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Müsabakada 1 gol ve 1 asistle oynayan sarı-kırmızılıların Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kazandıkları için çok mutlu olduklarını aktaran Osimhen, "Bu maçı kazanmak çok önemliydi. Kaliteli bir takıma karşı oynadık. Kendilerine saygı duyuyoruz. Daha fazla puana ulaşmamız lazım. Bu maçta birer gol ve asist yaptığım için mutluyum. Morata için de çok mutluyum. Şampiyonluk yolunda bu puanlar çok önemli. Galatasaray olarak biz kendimize odaklanmış haldeyiz ve her maçı ayrı ayrı değerlendiriyoruz. Şimdi bu maça dönüp bakacağız. Sonra da bir sonrakine bakacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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