Üye Girişi
Haberler
En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 14 bin 469 liraya yükseltildi

En düşük emekli maaşına zam! Rakamı Bakan Işıkhan duyurdu
AK Partili Abdullah Güler'den 'Genel af' iddialarına net yanıt

DEM'in ziyaretiyle gündeme geldi! AK Parti'den "genel af" açıklaması

Şehit aileleri, MHP İl Başkanlığı önüne 'Yakışmadı' yazılı siyah çelenk bıraktı

Bahçeli'yi kızdıracak protesto

Victor Osimhen, maaşının yarısını tek seferde harcadı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, ülkesi Nijerya'da ihtiyaç sahiplerine 2 bin tane "Keke" adı verilen 3 tekerlekli ve motorlu bisiklet dağıttı. Buna 4.4 milyon dolar harcayan Osimhen, böylelikle yıllık kazancının yarısını bağışlamış oldu. Yıldız futbolcunun bu hareketi, bağışların genellikle kiliselerdeki bazı kesimlere lüks hayat yaşattığı Nijerya'da fakirlere umut oldu.

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, ülkesinde alkışlanacak bir harekete imza attı. Ülkeye yapılan bağışlar, genellikle kilisedeki bir kesimin lüks hayat yaşamasına, fakirlerin ise birkaç gün yemek yedikten sonra yoksulluklarına geri dönmesine neden oluyordu. 25 yaşındaki golcü de bu duruma tepki niteliğinde bir adım attı.

YILLIK KAZANCININ YARISIYLA "KEKE" ALIP DAĞITTI

Osimhen, Nijerya'nın Lagos kentinde ihtiyaç sahiplerine 2 bin "Keke" diye tanımlanan motorlu üç tekerlekli bisiklet dağıttı. Tanesi 2 bin 200 dolar olan "Keke"lerin Osimhen'e maliyeti yaklaşık 4.4 milyon dolar. Bu da Galatasaraylı oyuncunun yıllık kazancının yarısını bağışlaması anlamına geliyor.

BU HAREKETİ FAKİRLERE UMUT OLDU

Yıldız futbolcu, 4.4 milyon doları kiliseye bağışlaması fakir Lagos kentine umut oldu. Zira motorlu üç tekerlekli bisikletler Nijerya'da önemli bir ulaşım aracı ve bir iş olarak iyi yönetildiğinde sahiplerine rahat bir yaşam sağlıyor. Nijerya'nın kanaat önderleri, fakir halka yardım etmek isteyenlerin Osimhen'i örnek almasını istedi.

TONLARCA YEMEK YARDIMI DA YAPIT

Öte yandanGalatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, kilise imparatorluklarının her yıl milyarlarca dolar kazandığı Nijerya'da bu çarkı bozmaya kararlı. Osimhen, "Keke"nin yanı sıra fakirlere tonlarca yiyecek yardımı yapmayı da ihmal etmedi.

Victor Osimhen, maaşının yarısını tek seferde harcadı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
img

Yıldız futbolcuyu hiç düşünmeden yolladı
img

Devlet hastanesi acil servisinde mide bulandıran olay
img

Maaşının yarısını tek seferde harcadı
500

Yorumlar (8)

Haber YorumlarıAlkan Karaoglu:

Aferim insanlıgın dini ırkı mezhebi olmaz, yapanı alkışlayacaksınki örnek olsun

Yorum Beğen62
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısuskun çocuk null:

helal olsun osi RABB'im seni İslam'la şereflendirsin

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDoğan Akdemir:

sanki maası belli konusuyosunuz. yıllık 20 milyon euro maası var millet ayakta uyuo

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıilker oymak:

Hay MaşAllah

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİbrahim Demirel:

Karekterli insan, inşallah daha da başarılı olursun kardeşim.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKöksal Çelik:

Fenerden böyle hareket göremezsiniz mesela anca kongreye para harcayıp Galatasaray konuşup dağılırlar ahlaksızlar

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGüray Dilli:

Liverpool futbolcusu Afrikalı Mane de ülkesine yaptığı yardımlarla tanınır...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmralı heyetinden DEVA Partisi'ne ziyaret! Babacan'ın Erdoğan'a bir çağrısı var

Heyetin son durağı DEVA oldu! Babacan'ın Erdoğan'a bir çağrısı var
Acil serviste kadın hastaların uygunsuz fotoğraflarını çeken personel açığa alındı

Devlet hastanesi acil servisinde mide bulandıran olay
43 bin TL'lik lambası kırık gelen Cem Yılmaz markayı ifşa etti!

Lambası kırık gelen Cem Yılmaz markayı ifşa etti
Ülkeyi karıştıran cinsel içerik videosu! Polis memuru görevden alındı

Ülkeyi karıştıran cinsel içerik videosu! Polis memuru görevden alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mesrur Barzani'yi kabul etti

Kritik isim Beştepe'de
Altan Tan'dan Hatimoğulları'nın 'Gazze' tehdidine sert tepki: Allah Kürtlere acısın

Kürt siyasetinin ağır topundan "Gazze" tehdidine çok sert tepki

Son Dakika Haberleri

Burak Dalgın kimdir? Burak Dalgın kaç yaşında, nereli? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 7 Ocak günün maçları nereden izlenir? 8 Ocak 2025 Günlük Burç Yorumları! Kova, İkizler, Yengeç, Oğlak burcu yorumu! 8 Ocak AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Bir Gece Masalı neden yok, Bir Gece Masalı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak 7 Ocak Salı? Kerimcan Durmaz neden gözaltına alındı, suçu ne 2025? Mehmed: Fetihler Sultanı CANLI izle! Mehmed: Fetihler Sultanı 30. Bölüm TRT1 HD izle! Kasımpaşa Fenerbahçe maçı iptal mi, oynanmayacak mı? Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'ndan çekildi mi? Fenerbahçe U19'la mı çıkacak (Ziraat Türkiye Kupası)? Ermenistan Azerbaycan'a neden saldırdı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.