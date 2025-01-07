Victor Osimhen, maaşının yarısını tek seferde harcadı

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, ülkesinde alkışlanacak bir harekete imza attı. Ülkeye yapılan bağışlar, genellikle kilisedeki bir kesimin lüks hayat yaşamasına, fakirlerin ise birkaç gün yemek yedikten sonra yoksulluklarına geri dönmesine neden oluyordu. 25 yaşındaki golcü de bu duruma tepki niteliğinde bir adım attı.

YILLIK KAZANCININ YARISIYLA "KEKE" ALIP DAĞITTI

Osimhen, Nijerya'nın Lagos kentinde ihtiyaç sahiplerine 2 bin "Keke" diye tanımlanan motorlu üç tekerlekli bisiklet dağıttı. Tanesi 2 bin 200 dolar olan "Keke"lerin Osimhen'e maliyeti yaklaşık 4.4 milyon dolar. Bu da Galatasaraylı oyuncunun yıllık kazancının yarısını bağışlaması anlamına geliyor.

BU HAREKETİ FAKİRLERE UMUT OLDU

Yıldız futbolcu, 4.4 milyon doları kiliseye bağışlaması fakir Lagos kentine umut oldu. Zira motorlu üç tekerlekli bisikletler Nijerya'da önemli bir ulaşım aracı ve bir iş olarak iyi yönetildiğinde sahiplerine rahat bir yaşam sağlıyor. Nijerya'nın kanaat önderleri, fakir halka yardım etmek isteyenlerin Osimhen'i örnek almasını istedi.

TONLARCA YEMEK YARDIMI DA YAPIT

Öte yandanGalatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, kilise imparatorluklarının her yıl milyarlarca dolar kazandığı Nijerya'da bu çarkı bozmaya kararlı. Osimhen, "Keke"nin yanı sıra fakirlere tonlarca yiyecek yardımı yapmayı da ihmal etmedi.