Victor Osimhen İstanbul'dan ayrıldı! İşte ilk kare

Victor Osimhen İstanbul'dan ayrıldı! İşte ilk kare
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Galatasaray'ın rekor teklifler sunduğu Victor Osimhen, Al-Hilal ile anlaşma aşamasına geldi. İstanbul'dan ayrılan Osimhen, Nijerya'ya döndü. Osimhen'in İstanbul'dan ayrılırken çekilen fotoğrafı da basına yansıdı.

Suudi Arabistan takımı Al-Hilal ile imza aşamasına gelen Victor Osimhen, İstanbul'dan ayrıldı. Ülkesi Nijerya'ya giden Osimhen'in kısa süre içerisinde Suudi Arabistan ekibine transfer olacağı iddia ediliyor.

NE KADAR KAZANACAĞI BİLE BELLİ

Dış basın, Osimhen transferinin 3 ya da 4 yıllık sözleşme ve senelik 30-35 milyon euro bandında maaşa gerçekleştiğini öne sürdü.

İSTANBUL'DAN AYRILDI: İŞTE İLK KARE

Bu süreçte İstanbul'da bulunan Osimhen, biletini sürekli iptal ederek uçuşunu ertelemişti. Tivibu Spor'un haberine göre, Osimhen, bugün saat 14.00'te İstanbul'dan ayrılarak ülkesi Nijerya'ya uçtu. Dünyaca ünlü golcü, İstanbul'dan ayrılırken objektiflere yakalandı.

Victor Osimhen İstanbul'dan ayrıldı! İşte ilk kare(Foto: Mustafa Mandev)

45 GOLE DİREKT KATKI VERDİ

Süper Lig devi Galatasaray formasıyla bu sezon toplamda 41 maçta görev yapan Victor Osimhen, söz konusu maçlarda 37 gol atıp 8 de asist üretti.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAtakan öztürk:

gitmek isteyene kal denilmez

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Haber Yorumlarıp6gqzhns27:

Haber gerçeği yansıtmıyor

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