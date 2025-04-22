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Victor Osimhen, dünya devine imzayı atıyor

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İngiliz devi Manchester United, Galatasaray'da top koşturan Victor Osimhen'in menajeriyle bu yaz transferi için anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Premier Lig ekibi, yıldız oyuncuya yıllık 11 milyon euronun üzerinde bir maaş garanti etti.

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'in geleceği belirsizliğini korurken çarpıcı bir gelişme yaşandı.

YENİ ADRESİ MANCHESTER UNITED

Tuttosport'un haberine göre; Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen ada yolcusu. Haberde, Manchester United'ın Victor Osimhen'in menajeriyle bu yaz transferi için anlaşmaya vardığı iddia edildi.

11 MİLYON EURO ÜZERİNDE MAAŞ

Kırmızı şeytanların Osimhen'e yıllık 11 milyon euronun üzerinde bir maaş garanti ettiği belirtilirken, kulübü Napoli'ye de 75 milyon euroluk bedeli ödemeye hazır olduğu aktarıldı.

Victor Osimhen, dünya devine imzayı atıyor

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 34 maça çıkan Osimhen, bu karşılaşmalarda 29 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

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Victor Osimhen, dünya devine imzayı atıyor
Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıNetherill:

inşallah gider.

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Haber YorumlarıJon snow:

Kaynağa bk mk :))

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