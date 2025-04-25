Victor Osimhen'den transfer sürprizi: Beklenmedik takıma imza atıyor

Süper Lig devi Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen'in adı Manchester United, Chelsea ve Paris Saint Germain gibi Avrupa devleriyle anılıyordu fakat Nijeryalı yıldız sürpriz bir karar aldı.

HERKESİ ŞAŞIRTAN İDDİA

İngiliz kaynakları, Victor Osimhen'in imza atacağı takımı duyurdu. Galatasaray, performansıyla sarı-kırmızılı taraftarlarn gönlünde taht kuran Victor Osimhen'in bonservisini almak için Napoli ile görüşme gerçekleştirecek. Sarı-kırmızılıların tüm hazırlıklarını yaptığı ve Osimhen'in yeşil ışık yakmasıyla birlikte transferde somut adımlar atmaya hazırlandığı öğrenildi.

AVRUPA DEVLERİ DE PEŞİNDE

Manchester United, Chelsea, Arsenal, Paris Saint Germain ve Juventus; Victor Osimhen'i kadrolarına katmak için girişimlerde bulunuyor. The Athletic yazarı David Ornstein önceki gün Manchester United'ın Ipswich Town'dan Liam Delap ve Wolves'tan Matheus Cunha'yı transfer ederek hücum hattını bu iki isimle güçlendirmek istediğini ve Osimhen'in bir tercih olmadığını öne sürdü.

BOMBA İDDİA: OSIMHEN'İ İMZA ATTIRMAK İSİTYORLAR

İngiltere'den GiveMeSport'ta Ben Jacbos imzalı habere göre Mohamed Salah'a imza attıramayan Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal yaz transferinde süperstar seviyesinde bir transfer yapmaya hazırlanıyor ve gündemdeki ilk isim Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen...

"OSIMHEN, AL-HILAL'İ KABUL ETTİ"

Habere göre Avrupa'nın önemli kulüplerinden teklifler alan Victor Osimhen'in Al-Hilal'den gelen cazip teklife sıcak baktığı ve Al-Hilal ile Napli'nin anlaşmaya varması halinde Suudi Arabistan Ligi'nde forma giymek istediği belirtildi.