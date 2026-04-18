Vezirköprü'de sağlık çalışanları masa tenisi turnuvasında buluştu

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde sağlık çalışanlarına yönelik düzenlenen masa tenisi turnuvasında kadınlar ve erkekler kategorisinde dereceye girenler ödüllerini aldı. Turnuva, Vezirköprü Kaymakamlığı ve diğer sağlık kuruluşları iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Vezirköprü Kaymakamlığı himayesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Vezirköprü Devlet Hastanesi iş birliğinde organize edilen "23 Nisan Sağlık Çalışanları Masa Tenisi Turnuvası", Köprülü Mehmet Paşa Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Turnuvaya Vezirköprü Devlet Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli katıldı. Kura çekimiyle başlayan organizasyon, grup müsabakalarının ardından çeyrek final ve yarı final karşılaşmalarıyla devam etti. Final ve üçüncülük maçlarının oynanmasının ardından turnuva sona erdi.

Müsabakalar sonunda dereceye girenlere ödülleri İlçe Sağlık Müdürü Yasin Sağlam, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, Devlet Hastanesi Başhekimi Mevlüt Güven ve Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Talha Turan tarafından verildi.

Turnuvada kadınlar kategorisinde Kübra Çiftçi birinci, Feyzanur Akman ikinci, Sinem Gökçek üçüncü, Merve Güven dördüncü, Melike Töre Demirci beşinci oldu.

Erkeklerde ise Ahmet Yılmaz birinci, Ahmet Nazım Küçük ikinci, Selami Şeberler üçüncü, Yusuf Oflu da dördüncülüğü elde etti.

Kaynak: AA / İrfan Ağca
Gülistan Doku soruşturmasında eski valinin oğlu tutuklandı

Gülistan Doku soruşturmasında, eski valinin oğlu hakkında karar
Hürmüz'ün yeniden kapatılmasına Trump'tan ilk yorum: Bize şantaj yapamazlar

Hürmüz'ün yeniden kapatılmasına Trump'tan ilk yorum
16 yaşındaki milli sporcu Feyza'nın şüpheli ölümü

Kayıp milli sporcunun şüpheli ölümü! Korkunç halde bulundu
İran'daki toplantıda 'Yaşasın Türkiye' sloganları

Toplantıyı "Yaşasın Türkiye" sloganlarıyla inlettiler
Uğurcan'a dev talip! Dünyanın en iyi kalecisinin yerine geçecek

Dünyanın en iyi kalecisinin yerine geçecek
Trump canlı yayında antidepresan istedi

Canlı yayındaki isteği, toplantıya damga vurdu
16 yaşındaki milli sporcu Feyza'nın şüpheli ölümü

Kayıp milli sporcunun şüpheli ölümü! Korkunç halde bulundu
Trabzonspor'un eski başkanı Atay Aktuğ hayatını kaybetti

Türk futbol ve siyasetinin acı kaybı

Bakanlık harita paylaşıp 20 şehrimizi uyardı: Dikkatli ve tedbirli olun

Bakanlık harita paylaşıp 20 şehrimizi uyardı: Dikkatli olun