Vezirköprü'de sağlık çalışanları masa tenisi turnuvasında buluştu

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde sağlık çalışanlarına yönelik masa tenisi turnuvası düzenlendi.

Vezirköprü Kaymakamlığı himayesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Vezirköprü Devlet Hastanesi iş birliğinde organize edilen "23 Nisan Sağlık Çalışanları Masa Tenisi Turnuvası", Köprülü Mehmet Paşa Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Turnuvaya Vezirköprü Devlet Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli katıldı. Kura çekimiyle başlayan organizasyon, grup müsabakalarının ardından çeyrek final ve yarı final karşılaşmalarıyla devam etti. Final ve üçüncülük maçlarının oynanmasının ardından turnuva sona erdi.

Müsabakalar sonunda dereceye girenlere ödülleri İlçe Sağlık Müdürü Yasin Sağlam, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, Devlet Hastanesi Başhekimi Mevlüt Güven ve Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Talha Turan tarafından verildi.

Turnuvada kadınlar kategorisinde Kübra Çiftçi birinci, Feyzanur Akman ikinci, Sinem Gökçek üçüncü, Merve Güven dördüncü, Melike Töre Demirci beşinci oldu.

Erkeklerde ise Ahmet Yılmaz birinci, Ahmet Nazım Küçük ikinci, Selami Şeberler üçüncü, Yusuf Oflu da dördüncülüğü elde etti.