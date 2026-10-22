Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Vezirköprü'de okul sporları toplantısı yapıldı, 2026-2027 fikstürü çekildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Vezirköprü'de okul sporları toplantısı yapıldı, 2026-2027 fikstürü çekildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 2026-2027 okul sporları öncesi değerlendirme ve istişare toplantısı yapıldı. Toplantıda ilçe birinciliği fikstürü çekilerek takvim belirlendi, öğrencilerin sportif yeteneklerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 2026-2027 eğitim-öğretim yılı okul sporları faaliyetleri öncesinde değerlendirme ve istişare toplantısı düzenlendi. Programda okul sporları ilçe birinciliği müsabakalarının fikstür çekimi de yapıldı.

Köprülü Mehmet Paşa Spor Kompleksi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda konuşan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, okul sporlarının yaygınlaştırılması ve öğrencilerin sportif faaliyetlere katılımının artırılmasının önemine değinerek okullara destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata ise Vezirköprü'nün farklı spor branşlarında başarılı öğrenciler yetiştirdiğine dikkat çekti. Öğrencilerin sportif başarılarının artırılması için desteklerini sürdüreceklerini ifade eden Özata, ilçede çeşitli spor dallarında yetenekli öğrencilerin bulunduğunu söyledi.

Toplantının ardından gerçekleştirilen fikstür çekimiyle 2026-2027 eğitim öğretim yılı okul sporları ilçe birinciliği müsabakalarının takvimi belirlendi.

Yeni sezonda düzenlenecek müsabakalarla öğrencilerin sportif yeteneklerinin geliştirilmesi ve okullar arasındaki spor faaliyetlerinin desteklenmesi hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Göğsümüz kabardı! Arda Güler’i ayakta alkışladılar

Milyonlarca Türk’ün göğsünü kabartan anlar!

Şanlıurfa’da kaçak göçmen operasyonu! 61 kişi yakalandı

Bu halde bulundular! Sınırı da kaçak geçmişler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

31 Mart'tan eser kalmadı! 37 ilde siyasi dengeler değişti

30 ay sonra ortaya çıkan tablo! Türkiye haritasında büyük değişim
Başına para ödülü konulan kobralar ülkeyi felakete sürükledi

Başlarına para ödülü koydular, sonu çok kötü oldu
Orta Doğu'da savaş alarmı! ABD geri çekilmeye başladı

Yeni hamlesi hiç hayra alamet değil
Kadın doktor, hastanede yaşadığı olaya isyan etti: Bir türlü inandıramıyoruz

Hastanede kadın doktoru isyan ettiren olay: İnandıramıyoruz

Polatlı'da pancar hasadında feci ölüm! 3 çocuk annesi Türkan Keskin makineye sıkıştı

Eşiyle tarlada çalışıyordu! 3 çocuk annesi makineye kurban gitti
İtalya'da marketlere girenler gözlerine inanamadı

Marketlere girenler gözlerine inanamadı
Geçmişin kabusu 'kızamık' geri döndü! Beyin devre dışı kalabilir

Geçmişin kabusu geri döndü! Beyin devre dışı kalabilir