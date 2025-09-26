Vezirköprü'de off-road startı verildi

Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 4. ayağı Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen törenle start aldı.

Altı ayaktan oluşan şampiyonanın Kahramanmaraş, Ankara ve Giresun'dan sonraki durağı olan Vezirköprü etabında 23 araç ve 46 sporcu mücadele ediyor. 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda gerçekleştirilen tanıtım etkinliğinde yarış araçları ve pilotlar vatandaşlarla buluştu. Protokol üyelerinin verdiği startla pilotlar sırayla piste çıktı.

Yarışların ilk günü 27 Eylül Cumartesi saat 10.20'de Vezirsuyu Tabiat Parkı Ormanı'nda Burhan Turan mukavemet etabı ile başlayacak. İkinci gün ise 28 Eylül Pazar günü saat 10.40'ta 15. Yıl seyirci özel etabı yapılacak. Organizasyon aynı gün saat 18.30'da Vezirköprü Kültür Merkezi'nde düzenlenecek ödül töreniyle tamamlanacak.

Yarışların açılış programına ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. - SAMSUN