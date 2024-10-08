Veysel Sarı'nın Vahim Talihsizlikten Efsanevi Kariyerine Yolculuğu

SÜPER Lig ekiplerinden Antalyaspor'un kaptanlığını yapan Veysel Sarı'nın (36) futbola başlama ve kariyerindeki yükselme hikayesi şaşırtıyor. Toprak sahada oynarken fark edilen Sarı, 16 yaşındayken diz kapağından vurulup 'Bir daha yürüyemez' denilmesine rağmen 2 hafta önce Süper Lig'deki 400'üncü maçına çıktı.

İstanbul'da dünyaya gelen Veysel Sarı, çocuk yaşlarında mahalle arasında futbol oynamaya başladı. Arkadaşlarıyla futbol oynadığı sırada, Beyoğlu Yeniçarşı'nın antrenörünün kendisini görüp takıma çağırmasıyla futbol hayatı başlayan 11 yaşındaki Veysel Sarı'yı ailesi de destekledi. İmkansızlıklar içerisinde büyüyen Sarı, antrenmanlara yürüyerek gidip geldi. En büyük hayali ve hedefi futbolculuk olan Veysel Sarı, bu sevdasından vazgeçmedi.

DİZ KAPAĞINDAN VURULDU

Bir yandan çalışan diğer yandan futbol hayatına devam eden Veysel Sarı, forvet mevkiinde oynarken Galatasaray'ın efsanesi Metin Kurt'un yönlendirmesiyle stoper olarak görev yapmaya başladı. Ancak Sarı, 16 yaşındayken talihsiz bir olay yaşadı. Okul çıkışı arkadaşlarıyla yürürken kimliği belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısına uğradı. Diz kapağından vurulan Sarı, hastaneye götürülürken haberi alan anne ve babası da hemen yanına gitti.

'BU ÇOCUK ARTIK YÜRÜYEMEZ'

İlk kontrolleri yapan doktor ailesine, 'Bu çocuk artık yürüyemez' dedi. Ailesi gözyaşı dökerken Veysel Sarı ise yürümeden nasıl hayatına devam edeceğini düşündü. Ancak bir süre sonra gittiği başka bir hastanenin doktoru Sarı'ya, tedaviyle yürüyebileceğini, hatta tekrar futbol oynayabileceğini söyledi. Pes etmeyen Sarı, yaklaşık 3 ay boyunca yoğun tedavi ve fizik tedavinin ardından iyileşip tekrar futbol oynamaya başladı.

20 YAŞINDA PROFESYONEL OLDU

En büyük hayali olan futbola odaklanan ve yaşadıklarıyla daha da hırslanan Veysel Sarı, kariyer basamaklarını tek tek çıkmaya başladı. Önce Beylerbeyi'ne transfer olan Sarı, gösterdiği üstün performansla 20 yaşındayken profesyonel sözleşmeye imza atarak o dönem Süper Lig'de oynayan Eskişehirspor'un kadrosuna katıldı. Burada gösterdiği başarının ardından sırasıyla Galatasaray, Kasımpaşa ve Antalyaspor'da forma giyen Veysel Sarı, 2 kez de A Milli Takım'ın formasını terletti.

ANTALYASPORUN'UN VAZGEÇİLMEZ OYUNCULARI ARASINDA

Başarılarıyla adından söz ettiren, Antalyaspor'un vazgeçilmez oyuncuları arasında yer alan Sarı, aynı zamanda takımın kaptanlığını yapıyor. Sarı, Süper Ligde 2 hafta önce Antalyaspor'un Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmada takımıyla 150'nci, Süper Lig'de ise 400'üncü maçına çıktı.

'İLK DEFA ANNEMLE BABAMIN GÖZYAŞI DÖKTÜĞÜNÜ GÖRDÜM'

Süreçte yaşadıklarını Antalyaspor'un sosyal medya hesabında anlatan Sarı, "16 yaşımdayken kötü bir anı oldu benim için. Ayağımdan bir darbe aldım, diyelim. Ondan sonraki dönem benim için hem negatif hem pozitif oldu. Hastaneye gittiğimiz zaman babam ve annem doktorla konuştuklarında ben de oradaydım. Doktor babama 'Çocuk bir daha yürüyemeyecek' dedi. Yürüyemezsem hayatım nasıl devam edecek, diye düşündüm. İlk defa annemle babamın gözyaşı döktüğünü gördüm" dedi.

'FİZİK TEDAVİDEN SONRA MAÇA ÇIKTIM, 2 GOL ATTIM'

Vurulmasının kendisini hem negatif hem pozitif etkilediğini belirten Veysel Sarı, "Hastanede yatarken doktor MR istedi. Sonuçları almaya giderken ben yürüyemiyordum. Annem, ağabeyim ve ben birlikte gittik. Doktor MR sonuçlarına bakarken 'Ben de anlamadım ama şu an hiçbir şey yok ayağında. Yarın tedaviye başlasın, 3 ay sonra top oynayabilir' dedi. Orada hayatım pozitife döndü. 3 aylık fizik tedaviden sonra maça çıktım ve 2 gol attım. O sene 35 karşılaşmaya çıktım" diye konuştu.