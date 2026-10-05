Veysel Batuhan Bay, Atlı Okçuluk Avrupa Şampiyonası'nda avcı parkurunda birinci oldu

İspanya'da düzenlenen Atlı Okçuluk Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Veysel Batuhan Bay, avcı parkurunda Avrupa birinciliği, genel klasmanda ise Avrupa ikinciliği elde etti.

İspanya'da 20'den fazla ülkenin katılımıyla düzenlenen Atlı Okçuluk Avrupa Şampiyonası'nda ay-yıldızlı formayı giyen milli sporcu Veysel Batuhan Bay, Avrupa düzeyinde önemli başarılara imza attı. Bay, avcı parkurunda Avrupa şampiyonu olurken genel klasmanda ise Avrupa ikinciliği elde etti. İhlas Haber Ajansı'na şampiyona süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan Bay, son 6 yıldır Atlı Okçuluk Milli Takımı'nda yer aldığını belirterek, Avrupa'da derece elde etmenin gururunu yaşadığını söyledi. Atlı okçuluğun Türk kültürünün kadim mirasını barındıran önemli bir spor branşı olduğunu vurgulayan Bay, " Atlı okçuluk bugün dünyanın pek çok yerinde profesyonel olarak icra edilmekte ve olimpiyatlar yolunda ilerlemekte. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonumuz bunun altyapısını oluşturmak adına ciddi gayretler sarf ediyor" ifadelerini kullandı.

Barselona'da gerçekleştirilen organizasyonda avcı parkurunda (hunt track) Avrupa şampiyonu, genel klasmanda ise Avrupa ikincisi olduğunu aktaran milli sporcu, Kaşgarlı Mahmud'un 'At Türk'ün kanadıdır' sözünü anımsatarak, uzun yıllar boyunca Türk bayrağını uluslararası kulvarda dalgalandırmak için mücadeleye devam edeceklerini bildirdi.

6 yıldır milli takımda yer alan Batuhan Bay, ay-yıldızlı bayrağı uluslararası alanda dalgalandırmanın, Türkiye'yi gururla temsil etmenin ve bu kutsal görevi uzun yıllar sürdürmenin kendileri için en büyük hedef olduğunu ifade eden Batuhan Bay, "Atlı okçuluk sporcusuyum. Son 6 yıldır atlı okçuluk milli takımında yer almaktayım. Tabii atlı okçuluk diğer branşlara göre biraz daha Türk kültürünün kadim mirasını barındıran, aynı zamanda bir kültür hazinesi olarak değerlendirdiğimiz bir spor branşı. Bugün dünyanın pek çok yerinde profesyonel olarak icra edilmekte, olimpiyatlar yolunda ilerlemekte. Onun için Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonumuz, Gençlik ve Spor Bakanlığımız bunun altyapısını oluşturmak adına ciddi gayretler sarf etmekte. Biz de bu uluslararası müsabakalarda milli takım olarak yıllardır ülkemizi hamdolsun gururla temsil ediyoruz. Şanlı bayrağımızı, mübarek bayrağımızı uluslararası müsabakalarda dalgalandırmak için çok kıymetli takım arkadaşlarımla birlikte mücadelemizi sürdürüyoruz. Emek harcıyoruz, ter döküyoruz ve hamdolsun bunun karşılığını alıyoruz diyebilirim" dedi.

Atlı okçuluğun dünya genelinde profesyonelleştiğini ve olimpiyat yolunda ilerleyen bir spor branşı haline geldiğini belirten Bay, "Yolumuz çok uzun. Biz daha büyük hedefleri olan bir takımı oluşturuyoruz. Son olarak İspanya'nın Barselona kentinde gerçekleştirilen ve 2 yıldır beklediğimiz Atlı Okçuluk Avrupa Şampiyonası'na katılım sağladık. Hamdolsun çok güzel derecelerle döndük. Şahsıma spor kariyerimin en iyi derecelerinden biri olan Avrupa ikinciliği ve bunun yanında hunt track dediğimiz avcı parkurunda Avrupa birinciliği nasip oldu. At Türk'ün kanadıdır. At gerçekten Kaşgarlı Mahmut'un dediği gibi Türk'ün hayatında hep var olmuş bir candır, yoldaştır. Bugün spor branşı olarak icra ettiğimiz bu mirası yaşatmak gerçekten çok güzel. Mücadele edip emek verdikten sonra bir başarının gelmesine ilişkin duygular tarif edilemez. Bayrağımızı temsil etmeyi Rabb'im nasip etti bizlere. Hamdolsun, şükürler olsun ve uzun yıllar da bu mukaddes bayrağı uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmek için mücadelemizi sürdüreceğiz diyorum" şeklinde konuştu.

Elde edilen başarılarda devlet imkanlarının yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu tarafından yürütülen altyapı çalışmalarının ve sağlanan desteklerin büyük rol oynadığını aktaran Bay, "Barselona'daki müsabakaya 20 küsur ülke katılım sağladı. Biz ülke olarak, takım olarak da güzel başarılar elde ettik. Bunun yanında bireysel başarılar da elde ettik. Devletimizin vermiş olduğu imkanlarla birlikte elimizden gelen tüm gayreti sarf edip sabredip, mücadele edip tevekkül ediyoruz ve bunun sonucunda aldığımızı düşünüyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonumuza vermiş olduğu katkılardan dolayı çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu mukaddes bayrağımızı en iyi şekilde bundan sonraki müsabakalarda da temsil etmek nasip olur" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı