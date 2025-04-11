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Verdiği kararla günlerce konuşulan hakem Galatasaray maçına atandı

Verdiği kararla günlerce konuşulan hakem Galatasaray maçına atandı
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Galatasaray, Samsunspor maçının VAR hakemi Polonyalı Tomasz Kwiatkowski oldu. Kwiatkowski, bu sezon Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşındaki Atletico Madrid-Real Madrid maçında seri penaltı atışları sırasında, Atletico Madridli Julian Alvarez'in penaltı golünü çift dokunma nedeniyle iptal etmişti. Bu karar, İspanya basınında geniş yer bulmuştu.

Süper Lig lideri Galatasaray, 31. haftanın açılış maçında bu akşam zorlu Samsunspor deplasmanına çıkıyor. Kritik maçın yabancı VAR hakemi Polonyalı Tomasz Kwiatkowski oldu.

VERDİĞİ KARAR OLAY OLMUŞTU

Tomasz Kwiatkowski bu sezon Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşındaki Atletico Madrid- Real Madrid maçında verdiği kararla gündem olmuştu.

Çeyrek finale çıkacak takımı seri penaltı atışları belirlerken, dev maçın VAR hakemi olan Tomasz Kwiatkowski, Atletico Madridli Julian Alvarez'in penaltı golünü çift dokunma nedeniyle iptal etmişti.

Verdiği karar dünyayı karıştıran hakem Galatasaray maçına atandı

Başta teknik direktör Diego Simeone olmak üzere Atletico Madrid cephesi, Tomasz Kwiatkowski'nin kararına ateş püskürmüş, söz konusu olay İspanya basınında manşetleri süslemişti.

Verdiği karar dünyayı karıştıran hakem Galatasaray maçına atandı

NE OLMUŞTU?

Arjantinli futbolcu, penaltıyı kullandığı sırada kayarak dengesini kaybetti ve topu üst köşeye gönderdi. Başlangıçta skor 2-2 olarak yansıtılsa da, VAR incelemesi sonrası hakem Szymon Marciniak golü iptal etti. Yapılan incelemelerde Alvarez'in kayarken topa iki kez dokunduğu tespit edildi ve gol geçersiz sayıldı.

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Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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