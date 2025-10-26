Veloturk Gran Fondo Çeşme by Salcano heyecanı 9'uncu kez yaşandı

VELOTURK Gran Fondo Çeşme by Salcano bu yıl 9'uncu kez gerçekleştirildi. 17 ülkeden 715 sporcunun katıldığı organizasyonun 91K, 67K ve 41K'lık parkurlarında dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle verildi. Çeşme merkezden start alan 91K'lık Salcano parkuru, sabah 08.00'de başladı. Bisikletçiler, 1025 metrenin üzerinde tırmanış yaparak Çeşme merkezde finişe ulaştı. 67K'lık Toyota Hybrid parkuru, Çeşme merkezden start alarak aynı noktada sona erdi. 787 metrenin üzerinde tırmanışa sahip parkur, saat 08.30'da start aldı. 41K'lık Çeşme parkuru ise sabah 09.00'da Çeşme merkezden start aldı. 382 metrenin üzerinde toplam tırmanışa sahip parkur, Çeşme şehir merkezinde sona erdi.

Yarışların startını; Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Çeşme Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nuri Büyükateş, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkan Vekili Fikret Hayali, Salcano Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Akgül ile Argeus Travel & Events Kurucu Ortağı Aydın Ayhan Güney verdi. Ayrıca 41K'lık Çeşme parkurunda, Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Metin Cengiz ve Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Güler de pedal çevirdi.

17 ÜLKEDEN 715 SPORCU KATILDI

Gran Fondo World Tour takvimine dahil edilen ve dünya şampiyonalarına puan veren Veloturk Gran Fondo Çeşme by Salcano, 17 ülkeden 715 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. UCI ve Türkiye Bisiklet Federasyonu yönetmeliklerine göre düzenlenen organizasyonda Türkiye'nin yanı sıra; Ermenistan, Avusturya, Belçika, KKTC, Almanya, Birleşik Krallık, Yunanistan, İran, Kazakistan, Hollanda, Norveç, Polonya, Romanya, Rusya, İsveç ve ABD'den sporcular pedal çevirdi.

DERECEYE GİRENLERE ÖDÜLLERİ TÖRENLE VERİLDİ

Organizasyonda dereceye giren sporculara ödülleri törenle takdim edildi. Ödülleri; Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkan Vekili Fikret Hayali, Bisiklet Federasyonu As Başkanı Metin Cengiz,Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Güler, Bisiklet Federasyonu Sağlık Kurulu Başkanı Yalçın Tabak, Çeşme Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nuri Büyükateş, Salcano'dan Serhat Koç verdi.

Parkurlarda dereceye girenler şöyle:

91K SALCANO PARKURU

-Erkekler-

1 - Onur Dağlıoğlu (Türkiye) 2: 25: 54.87

2 - Mikail Develi (Almanya) 2: 25: 54.87

3 - Ege Onat Doğuşlu (Türkiye) 2: 27: 12.03

-Kadınlar-

1 - Gökçe Demirsoy (Türkiye) 2: 37: 59.84

2 - Fotini Hatziioannidou (Yunanistan) 2: 48: 40.22

3 - Şeniz Pamuk (Türkiye) 2: 52: 00.14

67K TOYOTA HYBRİD PARKURU

-Erkekler-

1 - Fatih Güngör (Türkiye) 1: 56: 38.00

2 - Cengiz Güner (Türkiye) 1: 56: 38.27

3 - Murat Uslu (Türkiye) 1: 56: 38.76

-Kadınlar-

1 - Els Bourgonjon (Belçika) 2: 13: 42.93

2 - Burcu Kaya (Türkiye) 2: 23: 42.39

3 - Yasemen Hoşer (Türkiye) 2: 24: 25.55

41K ÇEŞME PARKURU

-Erkekler-

1 - Fatih Ertörün (Türkiye) 1: 16: 48.59

2 - Alim Bozkayalar (Türkiye) 1: 16: 49.56

3 - Bahadır Kaya (Türkiye) 1: 16: 50.31

-Kadınlar-

1 - Delfin Eylül Avcı (Türkiye) 1: 25: 20.28

2 - Nesin Apaydın (Türkiye) 1: 31: 59.11

3 - Ayşe Akgündüz (Türkiye) 1: 34: 57.17

PRO 91K

1 - Sotiris Exarchopoulos (Yunanistan) 2: 26: 10.14

2- Vivian Sarri (Yunanistan) 2: 48: 27.07

PARALİMPİK C (67K)

1 - Selim Gözber (Türkiye) 2: 33: 08.13

2 - Hüseyin Uğur (Türkiye) 2: 34: 40.19

3 – Selman Öksüz (Türkiye) 3: 04: 37.45

PARALİMPİK B (41K)

-Erkekler-

1 - Yıldıray Çınar – Fatih Söylemez (Türkiye) 1: 30: 53.54

2 - Engin Balaban - Okan Öztürk (Türkiye) 1: 33: 08.51

3- Burhan Kızıltaş – Taşkın Özgür (Türkiye) 1: 40: 29.01

-Kadınlar-

1 - İlia Kireenko - Burcu Yıldız (Türkiye) 1: 21: 09.80

2 - Berra Yavuz – Merve Orhan (Türkiye) 1: 57: 21.41

3 - Maide Yayla – Sema Gündoğdu (Türkiye) 2: 04: 59.79

ÇOCUKLAR İÇİN PEDALLAR ÇEVRİLDİ

"Bisiklete binmeyen çocuk kalmasın" mottosu ile farkındalık oluşturulan organizasyon, "Bir Çocuk Gülerse Dünya Güler" projesine destek oldu. Çeşme Kaymakamlığı ve Çeşme Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlendi. Gençlik ve Spor Bakanlığı, İzmir Valiliği ve Bisiklet Federasyonu'nun destekleriyle koşuldu.

ENGELSİZ PEDALLAR ÇEŞME YOLLARINDA GERÇEKLEŞTİ

Veloturk Gran Fondo Çeşme by Salcano'da, Eşpedal Derneği iş birliğiyle bu yıl da tandem kategorisi koşuldu. Görme engelli sporcular, pilot bisikletçilerle aynı bisikleti paylaşırken, bu özel kategori engelsiz bir spor deneyimi sundu. Ayrıca organizasyonda paralimpik kategori de yer aldı. Farklı engel gruplarından sporcuların katılımına açık olan bu kategori, sporun birleştirici gücünü vurgularken Çeşme'de kapsayıcı bir yarış ortamı oluşturdu.

MEHMET MARAŞLI: MUHTEŞEM BİR ORGANİZASYON OLDU

Kaymakam Mehmet Maraşlı, "Muhteşem bir organizasyon oldu, tüm misafirlerimizin keyif aldığını düşünüyorum. Etkinliğin nice yıllar devam etmesini diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

LAL DENİZLİ: SON DERECE KEYİFLİ GEÇTİ

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, "Gerçekten bizim için de son derece keyifli geçti. Belediye olarak her branştan sporu ve sporcuyu ağırlamaktan büyük bir keyif duyuyoruz. Toplumların kültür sanat ve sporla gelişebileceklerine inanıyoruz. Dolayısıyla Ulu Önderimizin de şiarıyla sporcumuzun ahlaklısı, zekisi, çeviğini yetiştirebilmek için sporun ve sporcunun daima yanında olmamız gerekiyor. Göreve seçildiğim günden bu yana 4'üncü bisiklet yarışımız. Bir yarı maraton bide de maratona da ev sahipliği yaptık. Yıl boyu sezon dışı hem turizmcilerimize hem de esnafımıza katkı saplaması maksadıyla bu tip yarışlara ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz" dedi.

EMİN MÜFTÜOĞLU: GÜZEL BİR ORGANİZASYON OLDU

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, "Gerçekten çok güzel bir gün. Çeşme yıllardır bu işi yapıyor ve devamlılığı var ki en önemli özelliği de bu. Geçtiğimiz yıllara göre çok fazla gran fondo yaptık. Seneye de bir takvim belirledik, gelecek hafta o toplantıyı yapıp planı ortaya koyacağız. Ülkemizde lok talep var gran fondolarla ilgili. Artık onları iki ayrı kategoriye ayırmayı planlıyoruz. Ülkemizde artık o kadar çok bisiklete binen orta yaş oldu ki bunların birçoğu da buralara gelip yarışıyor. Güzel bir organizasyon oldu. İzmir Valimize, Çeşme Kaymakamımıza, Çeşme Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bugün çok güzel bir güvenlik vardı. Kaymakamımız yıllardır bu işi takip ediyor. İnanılmaz önlemler almış" diye konuştu.

ONUR DAĞLIOĞLU: SEZONUN EN İYİ ORGANİZASYONLARINDAN BİRİ

91K'lık parkurda erkeklerde birinci olan Onur Dağlıoğlu, "Birinci olduğum için çok mutluyum. Gran Fondo Çeşme sezonun sezonun en iyi organizasyonlarından biri. Sezon kapanışında da birinci olmak bizim için güzel oldu. Çeşme'nin güzel bir parkuru var. Her sene buraya takım olarak katılıyoruz. Arada dar ve teknik isteyen yollar vardı. Bazı teknik inişler vardı. Organizasyon ise her yol üzerine koyarak devam ediyor. Önceki yıllarda orta parkur yoktu onu da eklediler. Hem amatör hem de profesyonel sporcular için güzel bir organizasyon. Son 2 yıldır diğer ülkelerden de katılımlar arttı. Onlarla birlikte burada olmak da bizler için iyi oluyor. Geçen sene Gökhan Uzuntaş birinciliği kaptırmamıştı Türk sporcu olarak bu sene de ben kazandığım için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

GÖKÇE DEMİRSOY: ÇOK MUTLUYUM

91K'lık parkurda kadınlarda liderliği elde eden Gökçe Demirsoy, çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Geçen sene çok kötü geçmişti bu sene tedirgin girdim. Parkurun belirleyici kısmı ilk 25 kilometreydi. Orada bir yokuş var. Sonrası ise daha rahattı oraya kadar belirleyici oluyordu az çok zaten" dedi.