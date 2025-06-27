Vefa Temel Bursaspor'a Veda Etti

Vefa Temel Bursaspor'a Veda Etti
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Genç orta saha oyuncusu Vefa Temel, sosyal medya üzerinden Bursaspor'a teşekkür ederek takımdan ayrıldığını duyurdu. İki dönem boyunca yeşil-beyazlı ekipte sergilediği performansla dikkat çeken Temel, taraftarlara da veda etti.

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen genç oyuncu Vefa Temel, sosyal medya hesabından Bursaspor'a teşekkür ederek ayrıldığını duyurdu.

Bursaspor'un geçtiğimiz sezon devre arasında İstanbulspor'dan kiraladığı genç orta saha oyuncusu Vefa Temel, yeşil-beyazlı takıma veda etti. Kısa sürede sergilediği performansla taraftarların beğenisini kazanan Temel, ayrılığı sosyal medya üzerinden duyurdu. Bursaspor forması altında gösterdiği mücadeleyle dikkat çeken 2002 doğumlu oyuncu, veda mesajında kulübe ve taraftara teşekkür etti.

Paylaşımında, yeşil-beyazlı camiada geçirdiği kısa ama anlamlı süreci vurgulayan Temel, "Yaşattığın inanılmaz duygular için teşekkürler Bursaspor. Hoşçakalın" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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