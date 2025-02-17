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Vedat Muriqi yıldızlaştı, Mallorca rahat kazandı

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Laliga'nın 24. haftasında Mallorca, Las Palmas'ı 3-1'lik skorla yenerek galip geldi. Mallorca'nın gollerini Vedat Muriqi (2) ve Daniel Rodriguez kaydetti. Las Palmas'ın tek golü ise Stefan Bajcetic'ten geldi. Takımı adına 2 gol atan Muriqi'nin performansı taraftarlardan büyük beğeni aldı.

İspanya La Liga'nın 24. haftasında Mallorca ile Las Palmas kozlarını paylaştı. Estadi Mallorca Son Moix'da oynanan mücadelede Mallorca, Las Palmas'ı 3-1'lik skorla mağlup etti.

MURIQI DOUBLE YAPTI

Mallorca'nın gollerini, Vedat Muriqi (2) ve Daniel Rodriguez kaydederken Las Palmas'ın tek golü Stefan Bajcetic'ten geldi. Muriqi'nin performansı taraftarlardan büyük beğeni aldı.

Mallorca'da forma giyen ve 86 dakika sahada kalan Vedat Muriqi, takımı adına 2 gol kaydetti. Cyle Larin ise Mallorca'da 72. dakikada oyuna dahil oldu. Bu sonuçla birlikte Mallorca, ligde 4 maç aradan sonra galip geldi. Las Palmas'ın ise ligde galip gelememe serisi 6 maça çıktı.

Vedat Muriqi yıldızlaştı, Mallorca rahat kazandı

Vedat Muriqi yıldızlaştı, Mallorca rahat kazandı
Haberler.com / Abdurrahim Efe - Spor
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