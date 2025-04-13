Veda mı etti? Galatasaray'dan Osimhen'in taraftarları kahreden sözleri için açıklama geldi

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Samsunspor'u 2-0 yenen Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılılara veda eder gibi konuşmuştu. Sarı-kırmızılılardan Osimhen'in bu sözlerine ilişkin açıklama geldi.

"GALATASARAY HEP KALBİMDE OLACAK"

Müsabaka sonrasında ransfer iddiaları ve Galatasaray'daki geleceğiyle ilgili konuşan Osimhen, "Hep söylentiler oluyor benimle ilgili. Ben anı yaşıyorum. Kulübün ve hayatın tadını yaşıyorum. Takımım ve 5. yıldız için savaşıyorum. Transfer konusunda sezon sonunda göreceğiz ama her şeye rağmen Galatasaray sonsuza kadar kalbimde olacak" ifadelerini kullanmıştı.

VEDA ETTİĞİNİ DÜŞÜNENLER VAR

Osimhen'in bu açıklamalarını bazı kesimler veda mesajı olarak yorumlarken, Galatasaray yönetiminin böyle düşünmediği ortaya çıktı. Yıldız golcünün bonservisini almak için yoğun mesai harcayan sarı-kırmızılı idarecilerin bunu veda açıklaması olarak okumadığı ve Osimhen kalacakmış gibi hazırlıklarını yaptıkları öğrenildi.

"BİZ, KALACAKMIŞ GİBİ HAZIRLIK YAPIYORUZ"

Sporx'in haberine göre; 26 yaşındaki yıldızın açıklamasını yorumlayan sarı-kırmızılı idareciler, "Biz bunu bir veda açıklaması olarak okumadık. Osimhen, şampiyonluğu çok istiyor ve tamamen buna odaklandı. Tabii ki kararına saygı duyacağız ama mücadelesini siz de görüyorsunuz. Sakatlık yaşama pahasına koşuyor ve kendini fazlasıyla riske atıyor. Biz, Osimhen kalacakmış gibi hazırlıklarımızı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

BU SEZON OSIMHEN

Victor Osimhen bu sezon Galatasaray formasıyla 33 maça çıktı. 26 yaşındaki forvet, bu karşılaşmalarda 29 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Süper Lig'de ise 24 maçta 21 golü bulunan Osimhen, gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.