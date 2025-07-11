Ve mutlu son! Beşiktaş Orkun Kökçü için uçağı kaldırıyor

Süper Lig devi Beşiktaş, uzun süredir kadrosuna katmak istediği Benfica'da forma giyen milli futbolcu Orkun Kökçü'nün transferinde mutlu sona ulaştı.

BENFICA İZİN VERDİ

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Benfica, her konuda anlaşmaya vardığı Beşiktaş'a müjdeli haberi verdi. Portekiz devi, Siyah-beyazlılara transferi gerçekleşecek olan Orkun Kökçü'nün sağlık kontrolleri için İstanbul'a gitmesine izin verdi.

TRANSFERİN MALİYETİ

Haberde, Siyah-beyazlıların Orkun Kökçü'nün 25 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu ve 5 milyon euro kiralama bedeli karşılığında takıma katılacağı ifade edildi. Beşiktaş'ın milli futbolcu için Benfica'ya toplamda 30 milyon euro ödeyeceği dile getirildi.

BEŞİKTAŞ TARİHİNİN EN PAHALI TRANSFERİ OLACAK

Milli futbolcu, 25 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu ve 5 milyon euro kiralama bedeli karşılığında transfer olması halinde Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi olacak.