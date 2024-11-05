Üye Girişi
Haberler

Herkes merak ediyordu! Trabzonspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklandı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan ve VAR müdahalesiyle 2 penaltı kararı çıkan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki VAR kayıtlarını açıkladı. Kayıtlarda haftanın en çok konuşulan maçı olan Trabzonspor- Fenerbahçe karşılaşmasında bordo-mavililerin kazandığı ve gole çevirdiği 2 penaltı da yer aldı.

VAR'A GİTTİ, 2 PENALTI ÇALDI

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-2 mağlup ettiği maçın orta hakemi Oğuzhan Çakır karşılaşma esnasında iki kez VAR'a gitti ve bordo-mavililer lehine üst üste penaltılar verdi. Müsabakada VAR hakemi olarak Atilla Karaoğlan görev yaptı.

TRABZONSPOR'UN İLK PENALTISI

VAR (Atilla Karaoğlan): Potansiyel penaltı için inceleme öneriyorum.

Hakem (Oğuzhan Çakır): Geliyorum.

VAR (Atilla Karaoğlan): Bu temas noktası. Trabzonsporlu oyuncu topla oynadıktan sonra 6 numaralı oyuncu rakibin ayağına bu darbeyi yapıyor.

Hakem (Oğuzhan Çakır): Evet gördüm.

VAR (Atilla Karaoğlan): Bir açım daha var.

Hakem (Oğuzhan Çakır): Teması gördüm.

VAR (Atilla Karaoğlan): Şimdi normal hızda oynatıyorum.

Hakem (Oğuzhan Çakır): Penaltı veriyorum. Kart göstermeyeceğim.

VAR (Atilla Karaoğlan): Anlaşıldı.

TRABZONSPOR'UN İKİNCİ PENALTISI

VAR (Atilla Karaoğlan ): Oğuzhan hocam potansiyel penaltı için inceleme öneriyorum.

Hakem (Oğuzhan Çakır): Geldim.

VAR (Atilla Karaoğlan): İlk darbenin temas noktası. Şimdi normal oynatacağım.

VAR (Atilla Karaoğlan): Bir açım daha var.

Hakem (Oğuzhan Çakır): Teması gördüm. Topla kimin oynadığını gördüm.

VAR (Atilla Karaoğlan): Az önce topla oynamadığını gösterdim. Bu da ayağa darbesi.

Hakem (Oğuzhan Çakır): Oynat hocam.

VAR (Atilla Karaoğlan): Bileğe darbe anı.

Hakem (Oğuzhan Çakır): Benim için yeterli. Gördüm teması.

Herkes merak ediyordu! Trabzonspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklandı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
ABD'nin kader gününde ilk açıklama Trump'tan: Aksini iddia edenler bence deli

ABD'nin kader gününde ilk açıklama Trump'tan

 Netanyahu'nun sağ kolu Gallant'ın üzerini neden çizdiği belli oldu

Netanyahu'nun sağ kolu Gallant'ın üzerini neden çizdiği belli oldu

 Eşbaşkan'dan isyan çağırısı il başkanından tehdit! PKK yayın organında skandal açıklama

PKK yayın organında skandal ifadeler: Bu halk kendi mahkemesini kuracak
Asgari ücret ve emeklilikle ilgili dikkat çeken açıklama! Bakan Işıkhan tarih verdi

Asgari ücret ve emeklilikle ilgili dikkat çeken açıklama
500

Yorumlar (12)

Haber YorumlarıErol Balık:

gördüm hocam kırmızı ver penaltı belki feneri durdururuz haysiyetsizler

Yorum Beğen48
Yorum Beğenme25
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVll. Murat:

hocam tam istediğimiz pozisyon oldu gel çabuk penaltı verelim... geliyorum hemen bu fırsatı kaçırmayalim

Yorum Beğen47
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat Bayraktar:

karaoğlanın hikayesi

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlpaslan Demirci:

Eee, eline çarptığı pozisyonun konuşması yok mu?

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDüz çizgi:

verilmeyen penaltının VAR kaydı nerede acaba?

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıPerwer:

Penaltı VAR mı?

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSinan Bulduk:

İkisi de penaltı zaten net , neyin tartışması bu daha..

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımetinmert06:

aglaya aglaya helak olacaklar adamların golünü vermedi buz gibi gol gitti

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımehmet yavuzer:

var a çağırılmayı ordaki çay kahve muhabbetini biz ne yapalım kardeşim bize her iki taraf içinde kiritik pozisyonlarda neden çağırılmadığını yada çağırıldıysa hakemin neden iştirak etmediğini bilmek istiyoruz bize onların kayıtlarını gösterin

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHüseyin Vural:

Olmayan Teması nereden görüyorlar Bu ülkede ne tuhaf işler dönüyor Geçen benzer bir pozisyonda AlNasr ile AlHilal arasında oynanan maçta hakem izlemeye gitti böyle penaltı mı olur dedi ve vermedi Var çağırıyor izliyorsun penaltı vermek zorunda değilsin bana göre penaltı için yeterli temas yok diyip devam edecek bir Hakemimiz yok.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahar dizisi İpek kimdir? Ayta Sözeri Bahar dizisine mi girdi? Real Madrid Milan maçı hangi kanalda? Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Celtic Leipzig CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Celtic Leipzig maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bologna Monaco CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bologna Monaco maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Masterchef Beyza ayrıldı mı, Beyza neden yok? Deniz Akkaya, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine mi yatırıldı? ABD seçimleri kaç gün sürüyor? EXXEN canlı maç izle! (ŞAMPİYONLAR LİGİ) EXXEN kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın! 5 Kasım EXXEN spor canlı izle Dilan Polat Engin Polat boşanacak mı? Yaratılış Manifestosu nedir? Aklın Yolu Yaratılış manifestosuna kimler imza attı (Üsküdar Üniversitesi)? Al Nassr Al Ain CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Al Nassr Al Ain maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.