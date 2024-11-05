Herkes merak ediyordu! Trabzonspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki VAR kayıtlarını açıkladı. Kayıtlarda haftanın en çok konuşulan maçı olan Trabzonspor- Fenerbahçe karşılaşmasında bordo-mavililerin kazandığı ve gole çevirdiği 2 penaltı da yer aldı.

VAR'A GİTTİ, 2 PENALTI ÇALDI

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-2 mağlup ettiği maçın orta hakemi Oğuzhan Çakır karşılaşma esnasında iki kez VAR'a gitti ve bordo-mavililer lehine üst üste penaltılar verdi. Müsabakada VAR hakemi olarak Atilla Karaoğlan görev yaptı.

TRABZONSPOR'UN İLK PENALTISI

VAR (Atilla Karaoğlan): Potansiyel penaltı için inceleme öneriyorum.

Hakem (Oğuzhan Çakır): Geliyorum.

VAR (Atilla Karaoğlan): Bu temas noktası. Trabzonsporlu oyuncu topla oynadıktan sonra 6 numaralı oyuncu rakibin ayağına bu darbeyi yapıyor.

Hakem (Oğuzhan Çakır): Evet gördüm.

VAR (Atilla Karaoğlan): Bir açım daha var.

Hakem (Oğuzhan Çakır): Teması gördüm.

VAR (Atilla Karaoğlan): Şimdi normal hızda oynatıyorum.

Hakem (Oğuzhan Çakır): Penaltı veriyorum. Kart göstermeyeceğim.

VAR (Atilla Karaoğlan): Anlaşıldı.

TRABZONSPOR'UN İKİNCİ PENALTISI

VAR (Atilla Karaoğlan ): Oğuzhan hocam potansiyel penaltı için inceleme öneriyorum.

Hakem (Oğuzhan Çakır): Geldim.

VAR (Atilla Karaoğlan): İlk darbenin temas noktası. Şimdi normal oynatacağım.

VAR (Atilla Karaoğlan): Bir açım daha var.

Hakem (Oğuzhan Çakır): Teması gördüm. Topla kimin oynadığını gördüm.

VAR (Atilla Karaoğlan): Az önce topla oynamadığını gösterdim. Bu da ayağa darbesi.

Hakem (Oğuzhan Çakır): Oynat hocam.

VAR (Atilla Karaoğlan): Bileğe darbe anı.

Hakem (Oğuzhan Çakır): Benim için yeterli. Gördüm teması.