VAR kayıtları açıklandı! Abdülkerim Bardakcı ve Cihan Aydın arasındaki diyalog dikkat çekti

Trendyol Süper Lig'de 28. haftanın VAR kayıtları açıklandı. Cihan Aydın'ın, Barış Alper Yılmaz-Pina pozisyonunu VAR monitörüne izlemeye gittiği sırada Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı'nın "Neyi kontrol edeceksin? Neyi?" diye bağırdığı, hakem Aydın'ın da deneyimli ismi üst üste ''Bağırma'' şeklinde uyardığı görüldü.

  • VAR kayıtları, Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki maçta Barış Alper Yılmaz ile Wagner Pina arasındaki pozisyonun konuşmalarını içeriyor.
  • Hakem Cihan Aydın, VAR monitörüne giderken Abdülkerim Bardakcı'nın 'Neyi kontrol edeceksin? Neyi?' diye bağırdığı ve Aydın'ın onu 'Bağırma' diyerek uyardığı kaydedildi.
  • VAR hakemi Erkan Engin, potansiyel kırmızı kart için inceleme önerdi, ancak Cihan Aydın temas noktasını inceleyerek sarı kart kararında kaldı.

Trendyol Süper Lig'de 28. haftanın VAR kayıtları açıklandı.  Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmada, Barış Alper Yılmaz ile Wagner Pina arasındaki pozisyonun VAR konuşmaları da paylaşıldı.

CİHAN AYDIN VE ABDÜLKERİM BARDAKCI ARASINDAKİ DİYALOG

Hakem Cihan Aydın'ın, pozisyonu VAR monitörüne izlemeye gittiği sırada Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı'nın "Neyi kontrol edeceksin? Neyi?" diye bağırdığı, hakem Aydın'ın da milli oyuncuyu üst üste ''Bağırma'' şeklinde uyardığı görüldü. 

CİHAN AYDIN VE VAR ODASI ARASINDAKİ KONUŞMALAR

Karşılaşmanın hakemi Cihan Aydın ile VAR hakemi Erkan Engin arasında geçen diyaloglar şu şekilde:

VAR: "Potansiyel kırmızı kart için inceleme öneriyorum."

Cihan Aydın: "Anlaşıldı."

VAR: "Önce temas noktası... Biraz daha ayağını, evet."

Cihan Aydın: "Evet, geldim Erkan hocam."

VAR: "Temas noktasını gösteriyorum. Bir de geniş açıdan normal hızla göstereceğim."

Cihan Aydın: "Erkan hocam, bir daha başka açıdan ver."

Cihan Aydın: "Evet, bu açı güzel. Oyuncunun ayağı yerde, dizine çarpıyor."

Cihan Aydın: "Diğer açıdan bir daha göster."

VAR: "Diğer açıyı gösteriyorum."

Cihan Aydın: "Temas noktası bu, ayağı boşa gidiyor. Diğer ayağıyla yapıyor."

Cihan Aydın: "Erkan hocam, kararımda kalacağım. Sarı kart."

VAR: "Karar senin."

Cemre Yıldız
Haberler.com
