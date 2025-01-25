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Bu pozisyonda VAR devreye girmedi: Kırmızı kart mı, değil mi?

Bu pozisyonda VAR devreye girmedi: Kırmızı kart mı, değil mi?
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Konyaspor, Galatasaray ile oynadığı maçın 32. dakikasında Yunus Akgün'ün Adil Demirbağ'a yaptığı müdahale sonrasında kırmızı kart bekledi. Faulü veren hakem Halil Umut Meler, Yunus'u sarı kart ile cezalandırdı. Pozisyona VAR müdahale etmedi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Konyaspor'u ağırladı. Yeşil-beyazlılar, maçın 32. dakikasında kırmızı kart bekledi.

HAKEM SARI KART VERDİ

Adil Demirbağ, Yunus Akgün ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Konyasporlu futbolcular, Yunus'un yaptığı hareketin kırmızı kartlık olduğuna dair itirazda bulundu. Faulü çalan maçın hakemi Halil Umut Meler, Yunus Akgün'e sarı kart gösterdi. VAR hakemi Pawel Raczkowski ise Meler'i inceleme için davet etmedi.

İşte o pozisyon;

Var devreye girmedi: Kırmızı kart mı, değil mi?GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarımehmet gunduz:

Biraz daha Yunusu Muhamed Ali ilan edeceksiniz. Yok yumruk attı yok kroşe attı diye. Yunus elinin tersiyle Konyalı futbolcuya temas etti doğru ama buna vurdu denilemez. Sarı kart doğru karar..

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