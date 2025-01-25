Bu pozisyonda VAR devreye girmedi: Kırmızı kart mı, değil mi?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Konyaspor'u ağırladı. Yeşil-beyazlılar, maçın 32. dakikasında kırmızı kart bekledi.

HAKEM SARI KART VERDİ

Adil Demirbağ, Yunus Akgün ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Konyasporlu futbolcular, Yunus'un yaptığı hareketin kırmızı kartlık olduğuna dair itirazda bulundu. Faulü çalan maçın hakemi Halil Umut Meler, Yunus Akgün'e sarı kart gösterdi. VAR hakemi Pawel Raczkowski ise Meler'i inceleme için davet etmedi.

İşte o pozisyon;

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS