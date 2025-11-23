Haberler

Vanspor'un Teknik Direktörü Hakan Kutlu: 'Takımımız mücadele ruhunu gösterdi'

Vanspor'un Teknik Direktörü Hakan Kutlu: 'Takımımız mücadele ruhunu gösterdi'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında 1-1 berabere kalan İmaj Altyapı Vanspor'un teknik direktörü Hakan Kutlu, milli ara dönemindeki kampın etkilerini sahada olumlu şekilde gördüklerini belirtti. Kutlu, takımın mücadele ruhunu ve pes etmemeyi sergilediğini vurguladı.

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalan İmaj Altyapı Vanspor'da teknik direktör Hakan Kutlu, milli ara döneminde takım olarak yaptıkları kampın yansımalarını sahada olumlu olarak gördüğünü belirtti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Kutlu, ilk yarıyı 1-0 geride tamamlamalarına rağmen oyun üstünlüğünü hiç kaybetmediklerini söyledi.

Bireysel hata sonucu kalelerinde gol gördüklerini belirten Kutlu, şöyle konuştu:

"Maçı kazanacak gibi gözükürken bireysel bir hata sonucunda rakibimizin ceza sahamıza girdiği pozisyonda golü yedik. Buna rağmen takımımız oyunu bırakmadı. Devre arasına 1-0 geride girdik ama ikinci yarı oyuncularımız çok önemli bir oyun ortaya koydu. Hepsini tebrik ediyorum. Bazen kazanamazsınız, çünkü futbolda 3 puandan daha değerli şeyler vardır. Bugün takımımız mücadele ruhunu, takımdaşlığı, pes etmemeyi ve tüm zorluklara rağmen iyi futbolu gösterdi. İkinci yarıda 8 net pozisyonumuz, 3 direkten dönen topumuz ve çizgi üzerinde değerlendiremediğimiz fırsatlar var."

"Çok mütevazı davranıyoruz"

Vanspor'un mücadeleden vazgeçmediğini vurgulayan Kutlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bazen kazanırsınız, bazen kaybedersiniz. Bugün 1 puan aldık ama Vanspor 3 puandan çok daha önemli kazanımlar elde etti. Van bugün mücadelenin ne demek olduğunu gördü. Ancak ilk günden beri yaşadığım bir durum var. Bir maç öne geçiyoruz, skor eşitleniyor hemen 'Hakan istifa' sesleri. Maçta 1-0 öndeyiz, skor 1-1 oluyor, yine aynı tepki. Bizden daha iyisini yapacak biri varsa, zannetmiyorum, başkanımız gelip 'Hocam sizinle yolları ayırmak istiyoruz' derse hiçbir talebim olmadan bugün görevi bırakırım. Bugün kazansak da kaybetsek de aynı şeyleri söyleyecektim. Çok mütevazı davranıyoruz, yaşadığımız olumsuzlukları kamuoyuyla paylaşmıyoruz. Vanspor'un ve şehrin kamuoyunda kötü lanse edilmesini istemiyorum. Birçok sıkıntı yaşıyoruz, bugüne kadar dile getirmedim, yine getirmeyeceğim."

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü cephesi

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ise "İki haftadır kazanıyorduk. Bu maçta da yaptığımız plan oyunun son bölümüne kadar tuttu. Oyunu çok iyi kontrol ettik. Kazanabileceğimiz maçta iki puan kaybettik, üzgünüm. 90 dakikada vermediğimiz pozisyonları son uzatma dakikalarında verdik. Vanspor, panikle duygusal hücum yaptı. Plansız bir hücumdu, savunabilirdik ama savunamadık." diye konuştu.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kral Kaybederse final yapıyor

Ekranların iddialı dizisi final yapıyor! Kötü haber fragmanla geldi
Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor

Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor
Kum hırsızları sahilleri talan etti, jandarma gece gündüz devriyeye başladı

Çalınmadık bir bu kalmıştı! Jandarma gece gündüz devriyeye başladı
Ekmeğin içerisinden odun parçaları çıktı

Ekmeğin içinden çıkan şoke etti! Az kalsın canından olacaktı
Kral Kaybederse final yapıyor

Ekranların iddialı dizisi final yapıyor! Kötü haber fragmanla geldi
Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisinin ikinci taksitinde son gün belli oldu

Ev sahipleri dikkat! Bu tarihi kaçıranlar büyük faiz ödeyecek
Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, 65 bin TL'ye satıldı

Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, dudak uçuklatan rakama satıldı
Tedesco gözünü oraya dikti: Aklımda o maç var

Tedesco gözünü oraya dikti: Aklımda o maç var
Erdoğan G20 Zirvesi kapanış oturumunda konuştu: Filistin devleti kurulmadan küresel barış sağlanamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Zirvesi'ne damga vuran Gazze mesajı
Rusya, Ukrayna'da üç yerleşim yerini ele geçirdi

Savaşta tansiyon yükseliyor! Üç yerleşim yeri daha el değiştirdi
Rüzgarın etkisiyle büyüdü! İzmir'de gece yarısı korkutan yangın

Rüzgarın etkisiyle büyüdü! Gece yarısı korkutan yangın
Marco Asensio durdurulamıyor! Son 5 maçta 7 gole katkı

Bu adam durdurulamıyor! Son 5 maçta 7 gole katkı
Boks turnuvasında kavga ring dışına taştı, yumruklar havada uçuştu

Boks turnuvasında kavga ring dışına taştı, yumruklar havada uçuştu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.