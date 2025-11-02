Haberler

Vanspor, Sakaryaspor'u 3-2 Mağlup Etti

Vanspor, Sakaryaspor'u 3-2 Mağlup Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında İmaj Altyapı Vanspor, Sakaryaspor'u 3-2 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Teknik direktör Hakan Kutlu, oyun ve istekten memnun olduğunu belirtti. Sakaryaspor'un teknik direktörü Serhat Sütlü ise zor bir deplasmanda mücadele ettiklerini söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Sakaryaspor'u 3-2 yenen İmaj Altyapı Vanspor'da teknik direktör Hakan Kutlu, 3 puanın haricinde ortaya konulan oyun ve istekten de memnun olduğunu belirtti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Kutlu, rakibin skoru dengelemesine rağmen oyunu bırakmadıklarını ve önde baskıyla karşılık verdiklerini söyledi.

Takım adına önemli bir galibiyet aldıklarını ifade eden Kutlu, "Şunu da söylemem gerekiyor, Sakaryaspor'u tebrik ederim. Bizim isteğimize, arzumuza inanılmaz cevap verdiler. Tempomuza cevap veren bir takım gördüm. Çok sayıda pozisyon yakaladığımız bir maç oldu. Maçı daha önceden de kopartabilirdik. Oyuncularımı, Sakaryaspor'u ve maçın hakemini tebrik ediyorum." diye konuştu.

Kutlu, takımın oyunundan ve isteğinden memnun olduğunu dile getirdi.

Sakaryaspor cephesi

Sakaryaspor'un teknik direktörü Serhat Sütlü ise zor bir deplasmanda mücadele ettiklerini belirtti.

Hafta boyunca galibiyet için planlar yaptıklarını anlatan Sütlü, "Seyirci baskısını ve Vanspor'un yüksek toplardaki etkisini biliyorduk. Bunlara karşı hazırlıklarımızı yapmıştık fakat çalıştığımız yerlerden değil ikinci toplardan yediğimiz goller var. Hakemi konuşmayacağım kesinlikle ama her şey iyi olacak Türk futbolu adına. Vanspor'u tebrik ediyorum. Yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Spor
5 gol, 2 kırmızı kart! Tarihi derbide Fenerbahçe 2-0'dan geri dönerek Beşiktaş'ı devirdi

Yıllarca konuşulacak derbi! Fenerbahçe 2-0'dan gelip kazandı
Serdal Adalı derbi biter bitmez Orkun Kökçü'yü odasına çağırdı

Derbi biter bitmez o ismi odasına çağırdı
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde maçın sonuna damga vuran tartışma

Derbiye damga vuran tartışma
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
THY, havalimanını birbirine katan Reha Muhtar'ı kara listeye aldı

Sen misin havalimanını karıştıran! Reha Muhtar'a ders gibi ceza
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem

Şehir beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem daha
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a olay yaratacak göndermeler

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a maç sonu bomba göndermeler
MİT gizliliğini kaldırdı! İşte 1940 yılında hazırlanan İngiliz Kemal raporu

MİT'ten 85 yıl sonra bir ilk! İngiliz Kemal raporunu yayımladılar
THY, havalimanını birbirine katan Reha Muhtar'ı kara listeye aldı

Sen misin havalimanını karıştıran! Reha Muhtar'a ders gibi ceza
Merkez'in döviz listesine yeni para birimi eklendi

Merkez Bankası'nın döviz listesine yeni para birimi eklendi
Film sahnelerini aratmadı! Hareket halindeki TIR'dan çaldıkları akıllar zarar

Film sahnesi değil! Seyir halindeki TIR'dan çaldıkları akıllar zarar
Sen neymişsin Tedesco! Adını Fenerbahçe tarihine yazdırdı

Sen neymişsin Tedesco! Adını Fenerbahçe tarihine yazdırdı
Sendikalardan asgari ücret için ilk rakam geldi! İşte istenilen tutar

Sendikalardan yeni asgari ücret için ilk rakam geldi
Fotoğrafları ortaya çıkmıştı! Soylu, Fatih Özer iddialarına ateş püskürdü

Soylu, Fatih Özer'in ölümü sonrası ortaya atılan iddiaya ateş püskürdü
Yüzlerce PKK'lı terörist SDG'ye geçti, Türkiye teyakkuz ilan etti

Terör örgütü PKK'nın son hamlesi Türkiye'yi teyakkuza geçirdi
Dorgeles Nene'den maça damga vuran hareket

Derbiye damga vuran an
Leyla ile Mecnun'un çekildiği ikonik ev satışa çıkarıldı! İstenen rakam dudak uçuklattı

Efsane dizideki ikonik ev satışta! İstenen rakam dudak uçuklattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.