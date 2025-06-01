Vanspor, Penaltı Atışlarıyla 1. Lige Yükseldi

Vanspor, Penaltı Atışlarıyla 1. Lige Yükseldi
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Türkiye 2. Lig play-off finalinde Vanspor, Batman Petrol Spor ile karşılaştı. Normal süresi 0-0 biten maçta Vanspor, penaltı atışlarını 5-4 kazanarak 1. Lige yükseldi ve taraftarları büyük bir sevinçle kutlama yaptı.

TÜRKİYE 2'nci Lig play-off final maçında Vanspor, Batman Petrol Spor ile Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda karşılaştı. Normal süresi 0-0 berabere biten maçın iki uzatma dakikalarında da gol gelmeyince penaltı atışlarında Vanspor 5-4 kazaanak 1'inci Lige yükseldi. Vansporlu taraftarlar kent merkezinde sevinç gösterileri yaptı.

Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda bugün akşam saatlerinde 2'nci Lig'de final heyecanı yaşandı. Zorlu play-off maçlarının ardından rakiplerini eleyerek adını finale yazdıran Doğu'nun iki güzide takımı Vanspor ile Batman Petrolspor arasında Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda 1.Lig'e yükselmek için karşı karşıya geldi. Nefeslerin tutulduğu büyük final maçının normal süresi 0-0 berabere bitti. 15'şer dakikalık iki uzatma dakikalarında da her iki takımdan da gol gelmeyince penaltı atışları yapıldı. Penaltı atışlarını Vanspor'un 5-4 kazanmasıyla taraftarlar sokağa döküldü. Meşalelerin yakıldığı, havai fişeklerin atıldığı kentteki sevinç gösterileri tam bir karnaval havasına dönüşürken, taraftarlar halay çekip araçlarla tur atarak takımlarının 1'inci lige çıkmasını kutladı. Kutlamalar gecenin geç saatlerine kadar sürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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