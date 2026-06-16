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Vanspor FK, Ozan Can Kökçü'yü kadrosuna kattı

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Trendyol 1. Lig ekibi Vanspor FK, Beşiktaşlı milli futbolcu Orkun Kökçü'nün ağabeyi ve Hollanda'nın FC Volendam takımında forma giyen orta saha oyuncusu Ozan Can Kökçü ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Vanspor FK, Beşiktaş'ın milli futbolcusu Orkun Kökçü'nün ağabeyi Ozan Can Kökçü'yü transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Hollanda ekibi FC Volendam forması giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Kulübümüz, Hollanda ekibi FC Volendam forması giyen profesyonel futbolcu Ozan Can Kökçü ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Orta saha bölgesinde görev yapan Kökçü'nün kulübümüze önemli katkılar sağlayacağına inanıyor, kendisine Vanspor forması altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel
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