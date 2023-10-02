Vanspor, Kömürspor karşılaşması sonrası yaşananlara tepki

Zonguldak Kömür spor Basın Sözcüsü Şükrü Öztürk, TFF 2. Lig Beyaz Grup 6. haftada Van spor ile Zonguldak Kömür spor müsabakası sonrası yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

TFF 2. Lig'de mücadele veren Zonguldak Kömür spor'un basın sözcüsü Şükrü Öztürk, hafta sonu Van'da yaşananlar ile ilgili kulüp binasında basın toplantısı düzenledi. Öztürk, müsabaka sonrası Van spor Kulüp Başkanı'nın soyunma odasına gelerek önce oyuncuları tebrik etmek istediğini sonrasında da Kömürsporlu oyuncu Nuri'ye yönelik hakaretlerde bulunduğunu açıkladı. Yaşanan arbedede Kömür spor'un kalecisi Egemen Yaylı'nın vücuduna aldığı tekme ile yere yığıldığını söyleyen Öztürk, yaşananların spor ile bağdaşmadığını söyledi. Van'dan yenilgi ile çıkmalarına rağmen böyle bir durumla karşılaştıklarını ifade eden Öztürk sözlerine şöyle devam etti:

"Dün oynadığımız Vanspor maçından sonraki yaşanan olaylarla ilgili Türkiye gündemine düşen olaylar yaşadık. Tabii böyle bir olayla anılmak kulübümüz ve şehrimiz adına üzücü. Ancak mağdur olan taraf kulübümüz ve şehrimiz olduğundan böyle bir açıklama yapmak hasıl olmuştur. Vanspor kulüp başkanının da kendini koruyucu açıklamaları üzerine bunu da yapmak elzem olmuştur. O yüzden böyle bir basın açıklaması yapıyoruz. Arkadaşlar dün oynadığımız maçın doksan artı altısına kadar başarılı bir mücadele gösteren bir takım var sahada. Doksan artı altıda orada yediğimiz golle oradan mağlup olduk. Nihayetinde mağlup olup üzülen takım bizdik. Hiçbir olay çıkmadan soyunma odasına geçtik. Çocuklar duş alacakken bunların başkanı yanında iki üç yönetici ve korumalarıyla beraber soyunma odasına gelerek Mustafa Hoca'yı 'Çocukları tebrik edeceğim. İzniniz var mı' dediğinde, Mustafa Hocamız da gayet nazik bir şekilde 'tabii başkanım buyurun' diyor. Soyunma odasına giriyor önce 'Tebrik ederim. Çok iyi mücadele ettiniz' dedikten sonra Nuri arkadaşımıza dönerek ağza alınmayacak, terbiyemizin el vermediği insanların namusunu ayaklar altına alan küfürler etmeye başlayarak saldırmaya başladı. Tabii bu boğuşmada kalecimiz Egemen'in kaburgalarına gelen bir tekmeyle Egemen o kalabalıkta yere düştü. Yani o çocuğumu kaldıralım, ayıralım mı? Çekelim mi, mücadele mi edelim, kavga mı edelim derken biz bunları dışarı kadar sürükledik. Fakat o ana kadar kimse gelmedi. Olaylar bitti emniyet kuvvetleri geldi. Bunları çevik kuvvet ekipleri bunları dışarı aldılar. Yaşanan olaylar ne spor kelimesiyle bağdaşabilir. Ne de futbol camiasının içinde tasvip ettiğimiz olaylardır. Ama orada bir düzen kurulmuş. Biz mağlup olduğumuz halde bu sıkıntıları orada yaşadık. Yani berabere kalsak, galip gelsek bugün hala Van'dayız, Van'da olabilirdik. Yani oradaki o korkuyu, oradaki o arbedeyi Allah kimseye yaşatmasın."

"Futbolcularımız takımdaşlık ruhunu yaşattılar"

Yaşanan olayda Kömürsporlu futbolcuların sağduyulu davrandığını ve olayların büyümesini engellediğini ifade eden Şükrü Öztürk, "Yine bizim futbolcularımız sağduyulu davranarak yani olayların büyümesini engellemişlerdir. Bu anlamda da ben bütün sporcu kardeşlerime, o takımdaşlık ruhunu yansıttıkları için, Egemen ve Nuri'ye sahip çıktıkları için bütün futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum bu anlamda. Orada bir takımdaşlık ruhu yaşandı. Ama korumalarında ve yöneticilerin bir tanesinin belinde silah vardı. Korumanın bir tanesi zaten silahını kapandıktan sonra silahını çekti, eline aldı. Biliyorsunuz ki spor müsabakalarının oynandığı salonlar ve sahalara ruhsatlı dahil olsa kolluk kuvvetlerinin dışında kimsenin silahla girmeye yetkisi yok. Bu da demek oluyor ki oraya girerken aramalar yapılmamış. Adam nüfuzlu adam, gelmiş orada ne güvenlik arıyor, ne emniyet arıyor. Elini kolunu sallaya sallaya gidiyor" dedi.

"Egemen'in başında zorla fotoğraf çektirmişler"

Vanspor Kulüp Başkanı ve yönetiminin yaşanan olaylardan sonra hastaneye kaldırılan Kömürspor'un kalecisi Egemen Yaylı'nın başında zorla fotoğraf çektirdiğini söyleyen Öztürk, "Bu olaylar olmuş. Ambulansı çağırdılar. Egemen'i hastaneye kaldırdık. Hastaneye gönderdik. Bakın dedim bu insanlar gözü dönmüş, hastaneye giderler, çocuğa bir zarar verirler, orada güvenlik önlemlerini alırın dedim, 'Tamam' dedi, çocuk güvende, sıkıntı yok. Ama sonradan baktık ki gitmişler çocuğun başında zorla fotoğraf çekmişler. Çocuk istemediği halde zorla fotoğraf çekmişler, işte ben gittim, geçmiş olsun dileklerinde bulundum. Bu olayların başında soyunma odasında, o ilk başta yaptığı konuşmada kendi yöneticileri video çekiyor. O videoyu bölmüşler. 3-5 saniyelik kısmını sosyal medyaya atmışlar. İşte biz tebrik etmek amacıyla gittik. Ama daha sonrası eğer yürekleri yetiyorsa o videonun tamamını yayınlasınlar. Tüm spor kamuoyu da bunu görsün. Neler yaşandı, neler oldu? Kim kime ağza alınmayacak, laflar söyledi. Bunları da bütün spor kamuoyu görsün" şeklinde sözlerini tamamladı. - ZONGULDAK