Vanspor FK ve Batman Petrolspor Final Maçını Van'da Binlerce Taraftar İzledi

Vanspor FK ve Batman Petrolspor Final Maçını Van'da Binlerce Taraftar İzledi
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TFF 2. Lig play-off finalinde Vanspor FK ile Batman Petrolspor arasında oynanan karşılaşma, Van'da dev ekranda binlerce taraftar tarafından büyük bir coşkuyla izlendi. Taraftarlar, kent merkezinde oluşturulan alanda toplanarak takımlarına destek verdiler.

TFF 2. Lig play-off finalinde Vanspor FK ile Batman Petrolspor arasında oynanan karşılaşma, Van'da kurulan dev ekranda binlerce taraftar tarafından büyük bir coşkuyla izleniyor.

Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan final müsabakasında takımlarına ekran başından destek veren Vanspor FK taraftarları, kent merkezinde oluşturulan alanda bir araya geldi. Taraftarlar, karşılaşma boyunca büyük heyecan yaşarken, maçtaki tehlikeli ataklar sırasında adeta nefeslerini tuttu.

Dev ekranda maçı takip eden taraftarlar, Vanspor'un her atağında coşkuyla tezahürat yaparak takımlarına destek verdi. Güvenlik güçleri, alanda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için geniş güvenlik önlemleri aldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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