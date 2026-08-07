Haberler

Vanspor'un Yeni Yıldızı Khan: Türkiye'de Oynamak İçin Heyecanlıyım

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Vanspor FK'nin Trinidad ve Tobago asıllı yeni transferi Molik Jesse Khan, yüksek irtifa kampında açıklamalarda bulundu. Türkiye'ye uyum sağladığını belirten Khan, play-off hedefiyle sezona hazır olduklarını söyledi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Vanspor FK'nin yeni transferi Molik Jesse Khan, Türkiye'ye geldiği için mutlu olduğunu söyledi.

Trinidad ve Tobago milli takımının oyuncusu ve Vanspor FK'nin yeni transferi 22 yaşında Molik Jesse Khan, Palandöken Dağı'ndaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde AA muhabirine, açıklamalarda bulundu.

Khan, hazırlık kampının iyi geçtiğini anlatarak "Yaklaşık 3 haftadır takımla çalışıyorum. Türkiye'ye yavaş yavaş uyum sağladım, hazırız ve ligi bekliyoruz." dedi.

"Güzel ve vitrin ülke"

Türkiye'ye ilişkin duygularını paylaşan Khan, "İlk kez Türkiye'de oynuyorum. Türkiye ile ilgili genel olarak düşüncelerim çok iyi, çok büyük bir ülke. Burada oynamak ve kendini göstermek için çok iyi futbolcular geliyor, bunlardan birisi de benim. Türkiye gibi güzel ve vitrin ülkede kendimi gösterebileceğim ve oynayacağım için mutluyum, umarım benim için de iyi bir sezon olacak." ifadelerini kullandı.

Hedeflerine de değinen Khan, "Takımınız için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışır ve en iyilerini istersiniz, biz de şu anda baktığımızda ilk hedefimiz play-off potasında yer alabilmek. Elimizden geleni yaptıkça takım olarak birlikte mücadele ettikçe sezon sonunda bitirebildiğimiz en üst noktada bitirmeyi arzu ediyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imzaladığı anlaşmanın detayları

İşte tarihi anlaşmanın detayları: 3 ülkeden birine saldırı olursa...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Yeni Parti'nin genel merkez binası: Bakın aylık kirası ne kadarmış

İşte "Yeni Parti"nin yeni binası: Açılacağı tarih manidar
Çin'den taşları yerinden oynatacak altın hamlesi

Çin'den taşları yerinden oynatacak altın hamlesi
Gizli depodan dikkat çeken görüntüler! İran, savaş ganimetlerini sergiledi

İlk kez gösterildi! Depodan ABD ve İsrail'e ait silahlar çıktı
Ünlü çift Çeşme'de aşk tazeledi

Ünlü çift Çeşme'de aşk tazeledi
Bolu Dağı Tüneli'nde korkutan yangın: Ankara istikameti ulaşıma kapandı

Tünelde korkutan yangın: Trafik kapandı; kilometrelerce kuyruk oluştu
Fenerbahçe'den Lukaku bombası

Fenerbahçe bombayı patlattı! Süper Lig'i sallamaya geliyor

Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Çevredekilere aldırış etmediler

Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Kimseye aldırış etmediler