Vanspor FK ile Sivasspor Beraberliği

Vanspor FK ile Sivasspor Beraberliği
Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Vanspor FK, evinde Sivasspor ile oynadığı maçta golsüz berabere kaldı. Maçta Vanspor'un Naby Oulare'si 90+2. dakikada kırmızı kart gördü.

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Vanspor FK, evinde konuk ettiği Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı.

Stat: Atatürk

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Ömer Yasin Gezer, Eyüp Özer

Vanspor FK: Çağlar Şahin Akbaba, Erdi Dikmen, Aliou Traore (Bekir Can Kara dk. 60), Jefferson Nogueira (Zan Jevsenak dk. 74), Francecs Regis (Mehmet Manis dk. 74), I Van Cedric, Sabahattin Destici, Lucas Africo, Mehmet Özcan, Erdem Seçgin (Anestis Vlachomitros dk. 60), Faruk Can Genç (Naby Oulare dk. 69)

Yedekler: Abdulsamed Dumlu, Batuhan Kör, Hasan Bilal, Muhammed Ensar Çavuşoğlu, Medeni Bingöl,

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Özbelsan Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Appindangoye, Okan Erdoğan, Özkan Yiğiter x, Murat Papuli, Luan Campos (Benjamin Kimpioka dk. 72), Bekir Turaç Böke, Valon Ethemi (Aly Malle dk. 86), Uğur Çiftçi, Daniel Avramovski (Kamil Fidan dk. 80), Yusuf Cihat Çelik

Yedekler: Mehmet Göktürk Bakırbaş, Aly Malle, Kerem Atakan Keskin, Emre Gökay, Mert Çelik, Mehmet Feyzi Yıldırım, Yılmaz Cin

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Kırmızı kart: Naby Oulare (dk. 90+2) (Vanspor FK)

Sarı kartlar: Lucas Africo, Aliou Traore, Erdi Dikmen (Vanspor FK), Yusuf Cihat Çelik (Sivasspor) - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
