Vanspor FK ile Sivasspor Beraberliği
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Vanspor FK, evinde Sivasspor ile oynadığı maçta golsüz berabere kaldı. Maçta Vanspor'un Naby Oulare'si 90+2. dakikada kırmızı kart gördü.
Stat: Atatürk
Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Ömer Yasin Gezer, Eyüp Özer
Vanspor FK: Çağlar Şahin Akbaba, Erdi Dikmen, Aliou Traore (Bekir Can Kara dk. 60), Jefferson Nogueira (Zan Jevsenak dk. 74), Francecs Regis (Mehmet Manis dk. 74), I Van Cedric, Sabahattin Destici, Lucas Africo, Mehmet Özcan, Erdem Seçgin (Anestis Vlachomitros dk. 60), Faruk Can Genç (Naby Oulare dk. 69)
Yedekler: Abdulsamed Dumlu, Batuhan Kör, Hasan Bilal, Muhammed Ensar Çavuşoğlu, Medeni Bingöl,
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Özbelsan Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Appindangoye, Okan Erdoğan, Özkan Yiğiter x, Murat Papuli, Luan Campos (Benjamin Kimpioka dk. 72), Bekir Turaç Böke, Valon Ethemi (Aly Malle dk. 86), Uğur Çiftçi, Daniel Avramovski (Kamil Fidan dk. 80), Yusuf Cihat Çelik
Yedekler: Mehmet Göktürk Bakırbaş, Aly Malle, Kerem Atakan Keskin, Emre Gökay, Mert Çelik, Mehmet Feyzi Yıldırım, Yılmaz Cin
Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz
Kırmızı kart: Naby Oulare (dk. 90+2) (Vanspor FK)
Sarı kartlar: Lucas Africo, Aliou Traore, Erdi Dikmen (Vanspor FK), Yusuf Cihat Çelik (Sivasspor) - VAN