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Vanspor FK, Giresunspor'u 2-0 İle Geçti

Vanspor FK, Giresunspor'u 2-0 İle Geçti
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Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta Vanspor FK, konuk ettiği Giresunspor'u 2-0 mağlup etti. Goller Samed Ali Kaya ve Bekir Can Kara'dan geldi.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 20. haftasında Vanspor FK, konuk ettiği Giresunspor'u 2-0 yendi.

Hakemler: Tolga Akbaba, Sinan Ertinğü, Mustafa Soner Yüce

Vanspor FK: Abdulsamed Damlu, Harun Kavaklidere (Fuat Bavuk dk. 64), Emre Batuhan Adıgüzel, Hasan Bilal (Medeni Bingöl dk. 46), Mert Örnek (Serkan Odabaşoğlu dk. 79), Eyüp Akcan (Emre Seçgin dk. 64), Onur Özcan, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Yusuf Abdioğlu (Samed Ali Kaya dk. 46), Özkan Yiğiter, Bekir Can Kara

Teknik Direktör: Serhat Gülpınar

Giresunspor: Göktan Cörüt, Ahmet Lütfi Kara, Ertuğrul Şenlikoğlu (Muhammet Turhan dk. 68), Emircan Korkmaz (Emre Nizam dk. 46), Arda Cebeci, Arda Kılıç (Muhammed Miraç Çakıroğlu dk. 81), Barış Gün, Ahmet Küçükaydın, Mehmet Keskin, Emirhan Şahin, Furkan Kütük (Şenel Aydemir dk. 90+1)

Teknik Direktör: Adil Tozlu

Goller: Samed Ali Kaya (dk. 66), Bekir Can Kara (dk. 88) (Vanspor FK)

Sarı kartlar: Muhammed Ensar Çavuşoğlu, Özkan Yiğiter (Vanspor FK), Arda Kılıç, Barış Gün, Mehmet Keskin (Giresunspor) - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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