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Vanspor FK'nın Erzurum kampı başladı

Vanspor FK'nın Erzurum kampı başladı
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1. Lig ekiplerinden Vanspor FK, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yüksek rakımı ve modern tesisleriyle dikkat çeken Erzurum'da kampa girdi. Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetimindeki kırmızı-siyahlılar, 3 Ağustos'a kadar sürecek kampta kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışmalar yapacak.

1. Lig'de yeni sezona hazırlanan Vanspor FK, sezon öncesi kamp çalışmaları için Erzurum'a geldi. Yüksek rakımı ve modern tesisleri nedeniyle tercih edilen Erzurum'da kampa giren kırmızı-siyahlılar, yaklaşık bir ay boyunca yeni sezona hazırlanacak.

Yeni sezon hazırlıklarını yüksek rakımda sürdürmeyi planlayan Vanspor FK'nın Erzurum kampı 5 Temmuz'da başladı. Doğu Anadolu temsilcisi, 3 Ağustos'a kadar kentte çalışmalarını sürdürecek. Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilecek kampta futbolcular kondisyon, dayanıklılık ve taktik ağırlıklı antrenman programına tabi tutulacak.

Yaklaşık bir ay sürecek kamp döneminde A takım oyuncularının yanı sıra altyapıdan gelecek vadeden genç futbolcular da yer alıyor. Teknik ekibin genç oyuncuların performansını yakından takip ederek yeni sezon kadro planlamasında değerlendirmelerde bulunacağı öğrenildi.

Erzurum kampı boyunca hazırlık maçları da yapması beklenen Vanspor FK, kamp sürecinin ardından yeni sezon öncesindeki son hazırlıklarını tamamlayarak lig maratonuna hazır hale gelmeyi hedefliyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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