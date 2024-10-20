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Vanspor FK, Erbaaspor'a 2-1 Mağlup Oldu

Vanspor FK, Erbaaspor'a 2-1 Mağlup Oldu
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup 8. haftasında Vanspor FK, konuk ettiği Erbaaspor'a 2-1'lik skorla yenildi. Maçta goller Fuat Bavuk, Oktay Balcı ve Mehmet Sıddık İstemi tarafından atıldı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 8. haftada Vanspor FK, konuk ettiği Erbaaspor'a 2-1 mağlup oldu.

Hakemler: Tolga Akbaba, Enes Berk Güçlü, Ömer Okumuş

Vanspor FK: Cantuğ Temel, Mert Örnek, Burak Kavlak, Yusuf Abdioğlu, Ahmet Eren, Erdem Seçgin (Batuhan Kör dk. 74), Eyüp Akcan (Onur Özcan dk. 89), Bekir Can Kara (Muhammed Ali Doğan dk. 74), Harun Kavaklıdere, Hasan Bilal (Devrim Taşkaya dk. 74), Fuat Bavuk

Erbaaspor: Hüseyin Koç, Ozan İsmail Koç, Selim Kayacı, Oğuz Han Aynaoğlu ( Mehmet Sıddık İstemi dk. 46), Oktay Balcı (Onurcan Güler dk. 85), Gökhan Payal, Abdullah Aydın, Mustafa Şengül, Hasan Kaya, Oğulcan Enes Demiroğlu (Enes Subaşı dk. 89), Bahadır Yıldırım

Goller: Fuat Bavuk (dk. 58) (Vanspor FK), Oktay Balcı (dk. 68), Mehmet Sıddık İstemi (dk. 73) (Merkür Jet Erbaaspor)

Sarı kartlar: Erdem Seçgin, Mehmet Örnek, Yusuf Abdioğlu (Vanspor FK), Selim Kayacı, Oğuz Han Aynaoğlu, Bahadır Yıldırım, Cemal Şener (Erbaaspor) - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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