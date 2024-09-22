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Vanspor FK, Elazığspor'a 2-0 Mağlup Oldu

Vanspor FK, Elazığspor'a 2-0 Mağlup Oldu
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup 4. hafta maçında Vanspor FK, evinde Elazığspor'a 2-0 kaybetti. Elazığspor'un gollerini Maksut Taşkıran ve Yusuf Mert Tunç attı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 4. haftada Vanspor FK, konuk ettiği Elazığspor'a 2-0 mağlup oldu.

Hakemler: Can Cengiz, Çağrı Ateş, Erol Ernek

Vanspor FK: Kurtuluş Yurt, Ahmet Eren (Rıd Van Dönmez dk. 59), Harun Kavaklıdere (Devrim Taşkaya dk. 59), Fuat Bavuk, Hasan Bilal (Medeni Bingöl dk. 59), Mert Örnek, Eyüp Akcan, Onur Özcan, Yusuf Abdioğlu, Bekir Can Kara (Batuhan Kör dk. 77), Sergen Yatağan (Muhammed Ali Doğan dk. 59)

Teknik Direktör: Tahsin Tam

Elazığspor: İsmet Yumakoğulları, Ercan Coşkun, Kerim Frei (Umut Uzun dk. 89), Beykan Şimşek (Melih İnan dk. 67), Yusuf Mert Tunç (Burhan Arman dk. 67), Maksut Taşkıran (Mehmet Ablay dk. 51), Hasan Ekici, Yağışhan Erdem (Burak Aydın dk. 89), Alpay Koldaş, Mikail Koçak, Berşan Yavuzay

Teknik Direktör: Bülent Yenihayat

Goller: Maksut Taşkıran (dk. 31), Yusuf Mert Tunç (dk. 48) (Elazığspor)

Sarı kartlar: Onur Özcan, Muhammed Ali Doğan (Vanspor), Mehmet Ablay (Elazığspor) - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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