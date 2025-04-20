Bülent Arınç'tan gündem yaratacak İmamoğlu yorumu

Arınç'tan İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin gündem yaratacak yorum
DEM Parti: İmralı heyetinde Sırrı Süreyya Önder yerine yeni bir ismin yer alacağı bilgisi doğru değildir

DEM Parti'den tartışma yaratan Sırrı Süreyya Önder iddiasına yalanlama
Eski TBMM Başkanvekili Fehmi Işıklar'ın eşi, oğlu tarafından silahla öldürüldü

Eski TBMM Başkanvekili'nin oğlu annesini silahla vurarak öldürdü
Belediye başkanından 'maaş' sorusuna tartışma yaratacak yanıt: Beğenmiyorsa istifa edebilir

Belediye başkanından "maaş" sorusuna olay yanıt

Vanspor FK, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'u 1-0 Mağlup Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 32. haftasında Vanspor FK, evinde Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri'ni Okan Eken'in 75. dakikada attığı golle 1-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 32. haftasında Vanspor FK, evinde karşılaştığı Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri'ni 1-0 mağlup etti.

Hakemler: Melih Kurt, Baran Can Durmuş, Ardahan Işık

Vanspor: Taha Cengiz Demirtaş, Yusuf Abdioğlu, Burak Kavlak, Emre Batuhan Adıgüzel (Ahmet Eren dk. 71), Medeni Bingöl, Özkan Yiğiter, Bekir Can Kara, Eyüp Akcan (Erdem Seçgin dk. 61), Batuhan Kör (Hasan Bilal dk. 71), Mert Örnek (Harun Kavaklıdere dk.8), Okan Eken

Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: Boran Güngör, Batuhan Yılmaz, Fatih Bektaş, Miraç Yağız Altınçayır (Ulaş Şimşek dk. 82), Taha Aydınlı, Adem Doğan, Bora Aydınlık (Kubilay Akyüz dk. 71), Mehmet Soyarslan, Murat Arda Ayhan (Mutlu Güler dk. 46), Mustafa Kaçan (Bilal Budak dk. 71), Bahattin Berke Demircan (Muhammet Arda Uzun dk. 82)

Gol: Okan Eken (dk. 75) (Vanspor)

Sarı kartlar: Harun Kavaklıdere (dk. 55), Eyüp Akcan (dk. 59) (Vanspor), Taha Aydınlı (dk. 54), Mehmet Soyarslan (dk. 90+2) (Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri) - VAN

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.