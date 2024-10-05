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Vanspor FK, 68 Aksarayspor'a 1-0 Mağlup Oldu

Vanspor FK, 68 Aksarayspor'a 1-0 Mağlup Oldu
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup 6. hafta maçında Vanspor FK, sahasında 68 Aksarayspor'a 1-0 yenilerek podyumdan uzaklaştı. Maçın tek golünü Cengiz Ötkün kaydetti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 6. hafta maçında Vanspor FK, konuk ettiği 68 Aksarayspor'a 1-0 mağlup oldu.

Hakemler: Enver Aydın, Tuncay Ercan, Mehmet Ali Vardar

Vanspor FK: Kurtuluş Yurt, Ahmet Eren, Fuat Bavuk (Batuhan Kör dk. 66), Muhammed Ali Doğan (Sergen Yatağan dk. 78), Hasan Bilal (Devrim Taşkaya dk. 82), Mert Örnek, Eyüp Akcan, Yusuf Abdioğlu, Medeni Bingöl (Harun Kavaklıdere dk. 66), Bekir Can Kara (Erdem Seçgin dk. 82), Burak Kavlak,

Teknik Direktör: Ümit Bozkurt

68 Aksarayspor: Ali Türkan, Oğuzhan Açıl, Onur Ramazan Toprak (Alim Harlak dk. 72), İbrahim Yılmaz (Yasin Abdioğlu dk. 87), Atamer Bilgin (Doğan Ateş dk. 87), Muhammet Onur Başyiğit (Ercan Yazıcı dk. 72), Ahmet Abdullah Çakmak (Behlül Aydın dk. 66), Sezer Yıldırım, Cengiz Ötkün, Abdurrahman Canlı, Onur Ural

Teknik Direktör: Şaban Yıldırım

Gol: Cengiz Ötkün (dk. 49) (68 Aksarayspor)

Sarı kartlar: Abdurrahman Canlı, Onur Ural, Ali Türkan (68 Aksarayspor) - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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