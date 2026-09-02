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Batman Petrolspor deplasmanda Vanspor'u 2-0 geçti

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Futbol: Trendyol 1. LigStat: Spor Toto Akhisar StadyumuHakemler: İlker Yasin Avcı, Enes Berk Güçlü, Ramazan Ufuk AvdaşVanspor FK: Abdulsamet Damlu, Mehmet Manış, Sinan Osmanoğlu, Oulare, Faruk Can Genç, Mehmet Özcan (Dk. 67 Hikmet Çiftçi), Özkan Yiğiter, Muhammed Furkan Özhan (Dk.

Futbol: Trendyol 1. Lig

Stat: Spor Toto Akhisar Stadyumu

Hakemler: İlker Yasin Avcı, Enes Berk Güçlü, Ramazan Ufuk Avdaş

Vanspor FK: Abdulsamet Damlu, Mehmet Manış, Sinan Osmanoğlu, Oulare, Faruk Can Genç, Mehmet Özcan (Dk. 67 Hikmet Çiftçi), Özkan Yiğiter, Muhammed Furkan Özhan (Dk. 46 Alhaft), Bardhi (Dk. 83 Celal Hanalp), Ozan Can Kökçü (Dk. 67 Khan), Zivkovic

Batman Petrolspor : Çağlar Akbaba, Ömürcan Artan (Dk. 85 Yasir Subaşı), Macedo, Metehan Mert, Polat Yaldır, Emirhan Aydoğan (Dk. 74 Oguz Gurbulak), Biron (Dk. 74 Gökhan Karadeniz), Rahman Buğra Çağıran (Dk. 65 Pedrinho), Jin-Ho Jo, Sousa, Lezama (Dk. 85 Gökhan Altıparmak)

Goller: Dk. 45 Dória, Dk. 90+3 Pedrinho ( Batman Petrolspor ),

Sarı kartlar: Dk. 65 Naby Oulare, Dk. 90+4 Özkan Yiğiter (Vanspor FK), Dk. 6 Ömürcan Artan ( Batman Petrolspor )

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Batman Petrolspor, deplasmanda Vanspor FK'yi 2-0 mağlup etti.

Kaynak: AA
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