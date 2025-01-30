1050 lirayı geçenler 2000 lira ödeyecek! Elektrik faturalarında yeni dönem şubatta başlayacak, martta faturalara yansıyacak

Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu
ABD'deki uçak kazasında kurtulan olmadı

Trump yönetimi şokta! ABD'deki esrarengiz kazada kurtulan olmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı

Hamas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ricasını geri çevirmedi
Faruk Fatih Özer'in örgüt kurmakla suçlandığı davada tahliye kararı

Faruk Fatih Özer hakkında yeni gelişme

Vangücü Spor Kadınlar 2. Ligi'nde Liderliğini Sürdürüyor

Vangücü Spor Kadınlar 2. Ligi'nde Liderliğini Sürdürüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF Kadınlar 2. Ligi A Grubu'nda mücadele eden Vangücü Spor Kulübü, 8 maçta 6 galibiyet ile liderliğini sürdürüyor. Forvet Havin Güven, bu süreçte 6 gol atarak takımının en skorer ismi oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 2. Ligi A Grubu'nda mücadelesini yenilgisiz sürdüren Vangücü Spor Kulübü, ligde 8 maçta 6 gol atan forvetleri Havin Güven'e güveniyor.

TFF Kadınlar 2. Ligi A Grubu'nda mücadele eden Vangücü Spor Kulübü, ligdeki 8 maçının ikisini beraberlik, 6'sını da galibiyetle tamamladı.

Grubunda 20 puanla lider olan Van ekibi, 8 maçta 6 gollük katkı veren en skorer oyuncuları Güven ile yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Malatya'daki İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümünde ikinci sınıf öğrencisi Güven, başarılı performansıyla teknik heyetin hücumda en çok tercih ettiği isimlerden oldu.

"Futbol sevgim beni motive ediyor"

Takımın gol yükünü sırtlayan Güven, AA muhabirine, farklı şehirde olduğu için takımla antrenman yapamadığını fakat formunu korumak için bireysel çalışmalara devam ettiğini söyledi.

Ortaokulda futbola başladığını anlatan Güven, "Okullar arası turnuvalara katılarak futbola başladım. Kendimi geliştirerek profesyonel futbola adım attım ve 4 yıldır kulüplerde oynuyorum. Bir yıl önce Vangücü Spor Kulübü'ne transfer oldum. Şu an ligde lideriz. Şampiyon olmak ve bir üst lige çıkmak istiyoruz." dedi.

Malatya'da üniversite okuduğunu ve müsabakalara katılmak için her hafta Van'a geldiğini belirten Güven, şunları kaydetti:

"Üniversiteyi kazandıktan sonra Van'a gelip ve dönmem daha zor oluyor. Takımdan uzak kaldığım için antrenmanlara gelemiyorum. Sadece maçlara katılabiliyorum. Buna rağmen bu sezon 8 maçta 6 gol attım. Elimden geldikçe çalışmalarımı sürdürüyorum. Pazar günleri maçlarımız oluyor, cuma günü dersim biter bitmez otobüse biniyorum. Cumartesi Van'da oluyorum, pazar günü ise sahaya çıkıyorum. Futbola aşığım. Milli takımda forma giymek ve Beşiktaş'ta oynamak istiyorum. Futbol sevgim beni motive ediyor. Hayallerimi gerçekleştirmek için mücadele ediyorum."

"Yol yorgunu olmasına rağmen takım için gol atıyor"

Vangücü Spor Kulübü Başkanı ve Teknik Direktörü Mecit Tekin ise hedeflerine ulaşmak için mücadele etmeye devam edeceklerini ifade etti.

Ligde en fazla gol atan oyuncunun takımlarından çıkmasını istediklerini ifade eden Tekin, şunları söyledi:

"Kızlarımız bir yandan üniversitelerde beden eğitimi ve antrenörlük bölümü okurken bir yandan da futbol kariyerlerine devam ediyorlar. Havin Güven de tatil olduğu için bizimle birlikte antrenmanlara çıkıyor. Üniversite okuduğu zamanlarda ise maçtan maça geliyor. Bireysel antrenman programlarıyla yardımcı olmaya çalışıyoruz. Havin, büyük bir yükün altında çünkü Malatya'dan buraya geliyor. Yol yorgunu olmasına rağmen takım için gol atıyor. Mücadele etmesi bizi ayrıca mutlu ediyor."

Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Spor
img

Faruk Fatih Özer hakkında yeni gelişme
img

Galatasaray değil! Süper Lig devine imzayı atmak üzere
img

Sahte polisi kartındaki bir harf ele verdi
Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yalova'da 'içme suyuna kimyasal madde karıştı' iddiasında 4 eski belediye çalışanı gözaltında

Bir şehri susuz bırakan olayda 4 eski belediye çalışanı gözaltında
Milan Skriniar resmen Fenerbahçe'de

Skriniar resmen Fenerbahçe'de
Bütün kazancını gayrimenkule yatırmış! İşte Emrah'ın sahip olduğu ev sayısı

Sahip olduğu daire sayısı ve kira getirisi dudak uçuklattı
Dursun Özbek, Sergen Yalçın'ın '1 numara' dediği golcüyü almaya gidiyor

Dursun Özbek, Sergen'in "1 numara" dediği golcüyü almaya gidiyor
Provokatör Momika canlı yayın sırasında vurularak öldürüldü

Kuran yakan provokatör canlı yayın sırasında öldürüldü
Fatih Terim Süper Lig devinden milli golcüyü istedi! Hiç beklemediği bir yanıt aldı

Süper Lig'den milli yıldızı istedi! Hiç beklemediği bir yanıt aldı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.