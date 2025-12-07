Haberler

TFF Kadınlar 2. Lig: Vangücü SK: 8 Erzincan Gençler Gücüspor: 0

TFF Kadınlar 2. Lig: Vangücü SK: 8 Erzincan Gençler Gücüspor: 0
Güncelleme:
Kadınlar 2. Lig C Grubu'nda Vangücü SK, Erzincan Gençler Gücüspor'u 8-0'lık skorla yenerek güçlü bir performans sergiledi. Maçta Aycan 5 gol atarak takımına önemli katkıda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 2. Lig C Grubu'nun 4. haftasında Vangücü SK, evinde konuk ettiği Erzincan Gençler Gücüspor'u 8-0 mağlup etti.

Van İpekyolu Gençlik Sahası'nda oynanan müsabakayı Ümit Karaman, Rabia Aydoğdu ile Helin Abi yönetti. Ligin 4. haftasında ev sahibi takım Vangücü SK, Erzincan Gençler Gücüspor ile karşı karşıya geldi. Maçın başından itibaren oyunun hakimiyetini elinde bulunduran ev sahibi takım Vangücü SK, ilk yarıyı 5-0 önde kapattı. İkinci yarıda oyun hakimiyetini elinde tutan ev sahibi takım, attığı 3 golle maçı 8-0 gibi farklı skorla kazandı. Helin, Sevil ve Nazar 1'er gol kaydederken, takım kaptanı Aycan ise 5 kez gol sevinci yaşadı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
