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Van'a 20 bin kişilik stadyum ve yaşam kompleksi geliyor

Van'a 20 bin kişilik stadyum ve yaşam kompleksi geliyor
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Van'da 15 bin oturma, 20 bin toplam seyirci kapasiteli stadyum ve yaşam kompleksi protokolünü imzaladı. Ağustosta ihale edilmesi planlanan proje, ticari ve sosyal alanlarla günlük yaşama entegre olacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Van'a kazandırılacak "Van Stadyumu ve Yaşam Kompleksi" projesi için hazırlanan protokolü imzaladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından, Bakan Osman Aşkın Bak'ın imzasıyla kentin spor altyapısını güçlendirecek yatırımın resmi süreci başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda düzenlenen imza törenine Van Valisi Ozan Balcı, AK Parti Van Milletvekilleri Burhan Kayatürk ve Kayhan Türkmenoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Tosun, Spor Yatırımları Genel Müdürü ile bakanlık bürokratları katıldı.

Yaklaşık 15 bin oturma, 20 bin toplam seyirci kapasitesine göre tasarlanan Van Stadyumu ve Yaşam Kompleksi'nin yapım ihalesinin ağustos ayında gerçekleştirilmesi planlanıyor. Yapım ihalesi, Van Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından yürütülecek.

15 bin oturma kapasitesine sahip

Van Stadyumu ve Yaşam Kompleksi, yalnızca futbol karşılaşmalarına ev sahipliği yapacak bir spor tesisi olarak değil, kentin sosyal, ekonomik ve kamusal yaşamına katkı sunacak çok amaçlı bir yaşam merkezi olarak planlandı. Yaklaşık 15 bin oturma kapasitesine sahip proje; şehir merkezine yakın konumu, ana ulaşım ağlarına erişimi ve bin 500 araç kapasiteli kapalı otoparkıyla hem maç günlerinde hem de günlük yaşamda kullanım imkanı sağlayacak.

Projenin hedefleri arasında stadyumların yalnızca maç günlerinde kullanılan yapılar olmasının önüne geçilmesi yer alıyor. Bu kapsamda stadyumun alt bölümlerinde mağazalar, kafeteryalar, restoranlar, sosyal yaşam alanları ve ticari birimler bulunacak. Kompleksin, karşılaşmaların olmadığı günlerde de kent sakinleri tarafından aktif olarak kullanılması amaçlanıyor.

Kompleks bünyesindeki antrenman salonları ve spor alanlarıyla profesyonel spor faaliyetleri desteklenirken, farklı yaş gruplarındaki vatandaşların da sporla iç içe bir yaşam sürmesi hedefleniyor. Kapalı otoparkın yapı altında planlanmasıyla yüzeyde yayalara ayrılmış geniş kamusal alanlar oluşturulacak. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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